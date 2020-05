Mallorca, Menorca e Ibiza pasan este lunes a la fase 2 de la desescalada

La fase 2 permitirá a los habitantes de esta isla poder reunirse en grupos más amplios de diez personas y visitar a mayores y personas con discapacidad en centros residenciales o viviendas tuteladas. Las comunidades autónomas deberán establecer los requisitos y condiciones en las que se puedan hacer estas vistas.

Además, podrán acudir a los espacios interiores de los bares y de los restaurantes, que podrán abrir respetando el aforo de un 30 por ciento y siempre que la atención sea en mesa.

Igualmente, podrán acceder a centros comerciales, que abrirán con un aforo del 40% y con sus espacios comunes cerrados. Los locales y establecimientos situados en estos espacios podrán, también, reabrir pero siempre que tengan un acceso directo e independiente desde "el exterior". Los cines, teatros y auditorios podrán reabrir aunque con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio.

Igualmente, se podrá acceder a la playa, debiéndose garantizar la ubicación de objetos personales, toallas, tumbonas y similares en un perímetro de seguridad de dos metros con respecto a otros usuarios, salvo en el caso de bañistas convivientes.

En cuanto a los establecimientos hoteleros de la isla, a partir de este lunes, 18 de mayo, sus huéspedes ya podrán utilizar las zonas comunes pero también con un 30% de aforo.

Los espacios de culto podrán, por su parte, ampliar el aforo al 50% y las bodas se podrán celebrar aunque con un número limitado de invitados -un máximo de 100 personas al aire libre y 50 en espacios cerrados-.

En esta fase 2 del plan de desescalada está también previsto que se pueda retomar la actividad de la caza y la pesca deportiva; así como que el turismo activo y de naturaleza se amplíe para grupos más amplios de personas.

Además, las personas de hasta 70 años podrán salir a practicar deporte no profesional al aire libre en cualquier franja horaria a excepción de la comprendida entre las 10.00 horas y las 12.00 horas y entre las 19.00 horas y las 20.00 horas, que están reservadas para el paseo de personas mayores de 70 años.

De igual modo, se permitirán los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados (con un tercio de su aforo) y de menos de 400 personas al aire libre; entrenamiento total en ligas profesionales; deporte no profesional, para espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo limitado; apertura de autoescuelas y academias con medidas de distanciamiento e higiene; en mercados al aire libre, ampliación del número de puestos que pueden operar a una tercera parte de los habituales; visitas a monumentos (no actividades culturales) con un tercio de su aforo; reapertura de parques naturales siempre que no se supere el 20% de su aforo máximo permitido y teleféricos aunque, en cada cabina, no se podrá superar el 50% de su ocupación máxima permitida.