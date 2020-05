Gema, hija de Ana María Aldón, en 'Sábado Deluxe': "Al principio hubo recelo desde la familia Ortega Cano"

Este sábado, la hija de Ana María Aldón, se sentó en un plató por primera vez en su vida, el de Sábado Deluxe. Al inicio del programa, la joven, de 22 años, comentó estar "emocionada" por echar de menos a su hija de dos años, de la que nunca antes se había separado aunque fuera por unas horas.

Durante la entrevista, habló de cómo vive la relación entre su madre y José Ortega Cano, de hasta qué punto son reales los rumores de que se lleva mal con Gloria Camila, si era cierto que tuvo un affair con José Fernando, el hijo del torero... y de cómo se sintió ante las declaraciones de su madre el pasado sábado en El puente de las emociones, cuando habló del maltrato que ejerció su abuelo.

La reacción de la familia Ortega Cano

Comenzaron tratando la percepción que tuvo la familia de Ortega Cano cuando la relación entre este y Ana María se empezó a fraguar: "Al principio todo el mundo estaba muy expectante y hubo recelo. Mi madre lo pasó muy mal, sobre todo por la prensa, inventaban cosas y la perseguían todo el tiempo".

Antonio Rossi comentó cómo, durante esa época, se dudaba de la paternidad del hijo que tuvieron Aldón y el torero, y Lydia añadió: "Se llegó a comentar incluso que solo quería el dinero de Ortega Cano, y nos ganó a todos cuando ella se fue a Zaragoza", dijo en referencia a la época que Ortega pasó en prisión.

"En esos momentos mi madre lo pasó bastante mal, pero no faltó en las visitas ni un día", comentó Gema, que también se mudó a Zaragoza en ese tiempo porque quería acompañar a su madre, tal y como contó.

La hija de Ana María Aldón también habló de su relación con José Fernando, hijo de Ortega, aunque de manera comedida: "No me siento cómoda hablando de él, pero eso es completamente falso. Nunca le he mirado como si no fuera un hermano".

Sobre el supuesto rifirrafe entre ella y Gloria Camila, la joven decidió quitarle hierro al asunto. "No tenemos ningún problema, alguna vez le he hecho saber que algo no me gustaba, pero en una conversación normal. Me parece bien que sea ella la defensora de mi madre en Supervivientes 2020, porque tiene más experiencia en televisión que yo".

Aldón también quiso compartir que a día de hoy Ortega Cano "es como un padre" para ella, por quien "siempre se ha preocupado". "Me ha dado a mi hermano que es de lo más bonito que tengo en la vida", dijo con una sonrisa. "Es increíble ver cómo se quieren él y mi madre".

Sobre si tras su paso por el concurso Ana María se sentará también en el Sábado Deluxe, la gaditana comentó que no lo sabía, pero que "detrás de todos estos años en silencio, estaba en su derecho". Además, confesó cómo se sintió ante el dramático Puente de la vida de su madre, y aseguró que las palabras sobre su abuelo, al que Aldón llamó "bestia humana", fueron "muy duras" para ella.