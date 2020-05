Tu horóscopo diario: domingo 24 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 24 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No lo creerás al principio, pero vas a descubrir algo que te emocionará mucho y que te hará sentir una inmensa felicidad. Tendrás ganas de compartirlo con todo el mundo y si es con alguien especial que estás lejos lo harás gracias a la tecnología.

Tauro

Puede que te dediques hoy a preparar algún asunto de trabajo para mañana, algo que quieres tener muy claro o que necesita cierta atención para evaluar datos o cuentas de alguna clase. Pero deja algún rato para descansar y airear tu mente.

Géminis

Si te paras a pensar bien, no hace ninguna falta que sigas pensando que los demás tienen la culpa siempre de todo. Hoy te darás cuenta de que has dejado pasar muchas cosas y momentos que no pueden regresar junto a la familia. Aún estás a tiempo.

Cáncer

La ambición no es algo que suela sucederte demasiado a menudo pero hoy sí vas a querer obtener algo con mucho afán. Si tiene ver con un grupo social o un trabajo en equipo tendrás que comprobar si la estrategia que te has marcado está dando buenos resultados.

Leo

Saldrás con buen pie de un pequeño malentendido que seguramente tiene lugar en las redes sociales. Probablemente has dicho algo con buena intención, pero alguien lo ha entendido al contrario. Cuanto antes lo pongas en claro, mejor para que reine otra vez la calma.

Virgo

No te excedas con tu manía del orden, ya que eso está bien en general, pero a veces cometes excesos y pides a la gente con la que convives que esté en un nivel máximo. Debes de relajarte en este aspecto y pensar que no todo el mundo es igual que tu.

Libra

Quizá te veas en la obligación de ser tu propio jefe o jefa y decidir qué hacer y cuándo. Es un cambio importante en tu vida y ahora te debes informar de cómo abordarlo con la mayor de las garantías. La información de los expertos será fundamental, síguela.

Escorpio

Es bastante cierto que de vez en cuando te gusta saltarte las normas y que si éstas no son muy claras, crees que mejor que mejor. Pero hoy te darás cuenta de que eso no es así y que seguirlas va en beneficio de todo el mundo. Actuarás con mucha cordura.

Sagitario

Si tienes un problema doméstico, un amigo puede darte muy buenas ideas y soluciones que te van a venir muy bien para salir de él. Sigue paso a paso lo que te diga, aunque sea en la distancia y con un poco de maña y de buena voluntad, lo vas a conseguir.

Capricornio

Estarás dándole muchas vueltas a algo que te ha dicho tu pareja y quizá te haya dolido porque no lo esperabas de ella. Es quizá algo que hacías mal y que ni siquiera te lo habías planteado. No sufras, aún estás a tiempo de rectificarlo.

Acuario

Hoy te sientes algo mejor que ayer y en eso va a influir quizá la familia que si te ve algo triste te va a animar. Déjate mimar, no es tan grave de vez en cuando sentirse un poco niño o niña, volver a la infancia. Después tus ánimos subirán más.

Piscis

Tu organismo es lo que más te preocupa hoy, pero no tienes demasiadas razones para ello porque has dejado una mala racha atrás y ahora estás otra vez en pleno proceso de fortalecerte. Confía en tus fuerzas porque no te van a fallar, desde luego.