Adelante critica el "juego de trileros" de Diputación y Junta con el colegio 'La Institución Provincial'

En esa línea, Adelante ha advertido en una nota de que "pedirá la dimisión" tanto de la presidenta de la Diputación, Irene García (PSOE), como del delegado de Educación de la Junta, Miguel Andreu, "si terminan cerrando el colegio público", y ha criticado que, "todos estos meses, se han cachondeado de las familias y de toda la comunidad educativa".

Adelante considera "inadmisible" el cierre de otro colegio público en la capital, teniendo en cuenta además la "especial situación" de Cádiz, donde "más del 60% de plazas ofertadas para la educación obligatoria corresponden a la educación concertada".

Por eso, desde Adelante avisan de que "no vamos a permitir que se cierre un quinto colegio público en Cádiz en cinco años". "Esto es un auténtico escándalo, especialmente viniendo del PSOE, que vuelve a demostrar, ahora más que nunca, que no apuesta por la educación pública y que no le ha importado para nada este emblemático centro", según añaden desde dicha formación.

En esta línea, Adelante Cádiz ha requerido por escrito que se le faciliten "todas las comunicaciones que la Diputación Provincial ha recibido de la Fundación Aramburu y ha remitido a la misma", así como "todas las comunicaciones y resoluciones que esta administración ha enviado a la Consejería de Educación respecto al convenio y viceversa".

Se ha solicitado "expresamente" además "el informe de la Secretaría General al que hace referencia la nota de prensa que mandó la Diputación", según avisa Adelante, que ve "de una desfachatez absoluta que, mientras ambas administraciones se mandaban estas comunicaciones, aprobaran por unanimidad la moción que presentamos en el Pleno del pasado mes de diciembre de 2019 para el mantenimiento del centro y el arreglo de las necesidades más urgentes".