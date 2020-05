Un experto advierte de que la pandemia del coronavirus tendrá dos finales: uno biológico y otro social

Lo peor del coronavirus ya ha pasado en Europa y los ciudadanos se preparan ahora para la desescalada e intentar recuperar, en la medida de lo posible, su vida normal. Pero la pandemia no ha acabado aún y de hecho, la propia OMS no descarta nuevos rebrotes. Lo que no queda tan claro es si para el ciudadano, mentalmente, será así.

La BBC ha entrevistado a Jeremy Greene, historiador, médico y profesor del departament de Historia de la Medicina de la Universidad Johns Hopkins, que ha reflexionado acerca del tema y que sentencia que antes que el final biológico del coronavirus, llegará el final social.

"Hay un riesgo de que nosotros tengamos la percepción de que la epidemia ha terminado. Y uso el 'nosotros' para referirme a esa especie de conversación colectiva, de lo que hablan los medios, o las políticas que estamos implementando. Podría ser que percibamos esto antes del verdadero fin de la propagación del virus en las comunidades", dice Greene.

Este experto pone el ejemplo del sida: "Una analogía histórica que puede ser útil es la del sida y el VIH. Si miramos atrás en el tiempo, al inicio de los años 90, cuando el sida y el VIH era una nueva enfermedad devastadora que estaba golpeando al mundo con resultados terribles, el virus fue claramente asumido como una epidemia. Entonces, ¿cómo o cuándo la epidemia del sida terminó? ¿Ha terminado la epidemia del sida?", se pregunta Greene.

"Y hacia el final de los años 90 la atención de la gente a la epidemia del sida en Estados Unidos y en el resto del mundo fue desapareciendo. Hubo una serie de esfuerzos diferentes por parte de activistas del VIH para insistirle al mundo para que continúen tomando esta enfermedad seriamente como una epidemia en un momento en el que periódicos y revistas comenzaban a moverse hacia otros temas. Y hay un riesgo en esto. Sabemos que el VIH continúa devastando al mundo", afirma.

Para Greene, la clave radica en que ahora, "el sida es tratable". "Lo que una vez fue universalmente una condición letal se convirtió en algo manejable como una enfermedad crónica con medicinas poderosas inventadas gracias a la biomedicina. Aún no hay vacuna para el sida y estamos casi a 40 años de la epidemia del sida", afirma.

Sobre el coronavirus, Greene sostiene que "no hemos hecho suficientes pruebas. Lo que sabemos es el número de personas identificadas con coronavirus, un porcentaje mucho menor que el número real. Yo chequeo estas curvas todos los días, para tratar de entender dónde estamos. Pero creo que hay una diferencia entre buscar el pico y buscar el fin (de la pandemia)".

La metáfora del alpinista

Este experto usa una anología: "Sería la de escalar una montaña. Los escaladores de montaña saben que cuando llegan al pico (cima) de la montaña el camino no se torna más fácil luego. Descender una montaña es casi tan difícil y en algunos casos más duro. Y puede tomar mucho más tiempo".

"Igualmente, si miramos a una montaña podemos fácilmente ver cuál es la cima o el pico, esa es la parte fácil, lo que es más difícil es discernir cuando llegas de nuevo a terreno plano. Es decir, qué parte exacta de la pendiente te dice que ya no estás en la montaña. Y pienso que este es el verdadero desafío para nosotros", sentencia.