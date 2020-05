Abascal incita a sus seguidores a seguir en las calles pese a las "multas ilegales"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arengado este sábado a sus seguidores a seguir manifestándose en las calles, con las convenientes medidas de seguridad sanitarias, frente a lo que considera agresiones del Gobierno y sus partidarios con las "amenazas de multas ilegales" por manifestarse.

Abascal ha pronunciado un discurso desde un autobús descapotable en el que participó en la manifestación convocada por Vox en Madrid, que sólo empezó a ser audible cuando los otros concentrados se dieron cuenta de que estaba hablando y tenían que dejar de tocar el claxon.

"Les llevaremos ante la justicia como ya llevamos a los golpistas en 1917", ha arrancado, recordando la querella de Vox contra los líderes independentistas y la que este partido ya ha anunciado que presentará también contra el Ejecutivo por su gestión del coronavirus.

“Lo saben y tienen miedo a vuestra libertad. Por eso tratan de intimidarnos. Por eso compran a los medios de comunicación, por eso envían a nuestra querida Policía y a nuestra querida Guardia Civil a identificar a la gente que sale con nuestra bandera, por eso han tratado por todos los medios de impedir que salieseis a protestar y a exigir su dimisión", ha denunciado.

Seguidamente, el líder de Vox ha acusado al Gobierno de haber "tratado a los españoles como a niños y a los niños peor que a perros", creyendo que "podían pisotear nuestros derechos y que nos íbamos a quedar en casa atemorizados".

A una hora del inicio de la #CaravanaGobiernoDimision#caravana23M miles de vehículos han tomado las calles de todas las ciudades de España contra el Gobierno de la muerte y de la ruina para exigir justicia y el pase a la #FaseLibertadpic.twitter.com/a8N5ag65qR — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 23, 2020

A nivel de partidos, ha recriminado al PSOEir de la mano de "los enemigos de España, los enemigos de la libertad, los asesinos de ETA" y "los nostálgicos de la ideología más criminal de la historia, los nuevos comunistas de coleta larga y entendimiento corto que llaman a la Guerra Civil desde la tribuna del Congreso y lanzan a sus energúmenos a a la calle para tratar de amedrentarnos".

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, aventuró hace semanas en una sesión de control que España se libraría de la "inmundicia" de la extrema derecha como ya hizo en el siglo XX y recientemente radicales de izquierda han agredido a algunos simpatizantes de Vox que protagonizaban caceroladas.

"No nos importan sus amenazas ni sus agresiones", ha proseguido Abascal, que ha vaticinado que "España prevalecerá como lo ha hecho siempre" y recuperará, no una nueva normalidad, sino "la normalidad de siempre". Así, ha arengado a sus seguidores: "No hagáis caso de las provocaciones de sus matones callejeros de ni de las amenazas de multas ilegales. Manteneos en la calle, con todas las medidas de seguridad sanitarias".

Y, de nuevo: "Seguid en la calle como hoy habéis salido, no porque os llamara ningún partido político, sino porque sentís que vuestro deber es proteger España de los que la quieren despedazada, pobre y encarcelada".

El líder de Vox también advierte de que "va a ser duro" y "nos van a hacer sufrir todavía más" porque "tienen el poder, tienen poderosos aliados y no tienen escrúpulos", pero ha proclamado que "no hay nada ni nadie que pueda con un pueblo que no sabe vivir esclavo", y ha invitado a sus seguidores a que sigan haciendo oír sus caceroladas, sus exigencias de dimisión del Gobierno y, como no podía ser de otra manera, su grito de "viva España" con el que ha cerrado su discurso para que lo corearan los asistentes.

"Pobre de aquellos que no escuchan al pueblo y lo desprecian"

El líder de Vox ha apuntado también que el pueblo español "es el que señala el camino", por lo que recordó al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que "pobre de aquellos que no escuchan al pueblo y lo desprecian".

En su intervención, Abascal ha confesado sentirse emocionadoal ver las calles antes "vacías y tristes" y ahora "repletas de alegre rebeldía, de una festiva insumisión, de un luto contenido", y también por "la respuesta de un pueblo valiente, generoso, cívico y responsable", indicó.

"El camino es no rendirse nunca, no desfallecer jamás como siempre han hecho los españoles. El camino es la vigilancia permanente del poder. El camino es España, lo que nos une, nos protege y hemos heredado de nuestros mayores", ha recalcado.

El líder de Vox ha aprovechado la ocasión para destacar que la demanda de la libertad por parte de los españoles "es imparable" y valoró que el pueblo español siempre "en los momentos cruciales es el que nos enseña el camino". "Ya lo vimos frente al golpe separatista de hace tres años cuando los matones desafiaban a España y salimos todos unidos detrás de nuestro rey".

Por otro lado, ha advertido que "ahora la situación es más grave" que entonces porque la amenaza de la libertad y el derecho de España "está protagonizado por el Gobierno ilegítimo que llegó al poder mintiendo a los españoles y que ahora ha ocultado información, siendo incapaz de proteger a sus mayores".

Por ello, ha pedido que no se olvide lo que ha hecho el Ejecutivo y que no quede impune su crimen contra la salud, la prosperidad y la libertad de los españoles, algo por lo que les llevarán ante la justicia "como llevamos a los golpistas en el año 2017".

Además, Abascal ha denunciado que el Gobierno de España ha impuesto un toque de queda "que aún permanece a las 11 de la noche". Por ello, "creen que podían pisotear los derechos de los españoles y que nos íbamos a quedar callados".