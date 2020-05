Díaz Villarig pide no "olvidar" a los sanitarios tras la pandemia y que sus condiciones estén "a la altura"

Díaz Villarig, en declaraciones a Europa Press, cree que cuando mejore la situación y se supere la pandemia de COVID-19 habrá que plantearse muchas cuestiones y tratar de prever algunas cosas, mejorar y tomar nota de algunas cosas que se han puesto de manifiesto de cara al futuro.

Sin embargo, lo que considera "imprescindible", y ha pedido a los políticos y a quien tenga que decidir que lo tenga en cuenta, es que hay que "apostar" y "aportar más medios" a la sanidad porque "la salud es lo más importante que tiene el ser humano" y se ha visto cómo se ha "parado el mundo entero".

Pero en este ámbito ha reclamado tanto a la sociedad como a los políticos que "no se olviden de lo que ha pasado" y del mundo sanitario, ya no sólo la infraestructura, sino principalmente los medios humanos, que ha recordado "lo que han dejado por el camino, lo que han hecho" y que no se olviden de ello cuando pase esto.

"Es muy fácil después olvidar y los aplausos convertirse en otras circunstancias, que va a pasar probablemente, como en crisis anteriores, pero todo el personal sanitario y los médicos en particular se merecen que no se les olvide", ha agregado Díaz Villarig, quien ha reclamado que las condiciones laborales y la situación de todo tipo "esté a la altura del esfuerzo tan grandísimo que se ha hecho y que harán en el futuro por el bien de los ciudadanos".

José Luis Díaz Villarig ha asegurado que durante la pandemia los médicos han puesto "no el cien por cien, sino el 1.000 por cien", y no sólo ellos, sino todo el personal sanitario y ha señalado como muestra de ello el "trabajo ímprobo" y "lamentablemente" el número de contagios que ha tenido el colectivo médico y el personal sanitario en general, que ha sido "tremendo".

Pero además ha recordado que no sólo se trata ya de coger la enfermedad o tener que estar de baja sino contagiar a los miembros de su familia e incluso la muerte de varios médicos, que se han "dejado la piel y la vida".

"Y no he oído ninguna queja absolutamente de nadie del trabajo desarrollado", ha añadido Díaz Villarig, quien ha afirmado que otro tema son problemas como los que han sufrido por no estar protegidos, algo que se ha denunciado.

SUFRIMIENTO "BRUTAL"

El presidente del Consejo ha destacado además que ha habido provincias que han tenido un "sufrimiento brutal" en la crisis, que ha sido así en todas, pero fundamentalmente en Soria y Segovia.

Díaz Villarig se ha referido así a la situación generada por la pandemia y su incidencia en el sistema sanitario español, que considera que es si no el mejor "de los mejores del mundo", pero cree que ni éste ni ningún otro está preparado para un problema como el que se ha tenido.

Por ello, cree que habría que prepararse para este tipo de problemas en el futuro, prever de alguna manera estas cosas y, aunque sea "difícil y costoso", "tomar nota" de lo que ha pasado para potenciar algunos aspectos.

En este marco, Díaz Villarig, que espera que se haya pasado lo peor, algo que cree que "impepinablemente" ha ocurrido, ha advertido de que hay que tener "grandísimo cuidado" de no volver "marcha atrás" porque hay datos positivos y es necesario salir adelante dados los problemas "añadidos" que la pandemia ha generado a las familias y a las personas, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino en general y en la economía.

"Pero indudablemente la salud es lo primero, ojalá los datos que tenemos sean los suficientes y parece ser que va a ser así y permita salir por las fases correspondientes", ha afirmado, tras lo que ha insistido en que "indudablemente salvando por completo" que no se vuelva marcha atrás.

En cuanto a la fase de desescalada, considera que lo que deben regir son los parámetros establecidos y ha incidido en que los ciudadanos al final son unos "mandados" de lo que dicen los políticos, que a veces no se sabe si se están "pegando" entre ellos.

"Lo que está claro es que los ciudadanos en general queremos salir, es lógico, llevamos más de 60 días encerrados en casa en unas condiciones que no tienen nada que ver con vida anterior y deseamos salir con todos los condicionamientos y garantías, es muy difícil decir si lo están haciendo bien o mal", ha señalado respecto a la gestión desde el punto de vista político. "Que lo hagan lo mejor posible por el bien de todos y con todas las garantías", ha añadido.

En el caso de Castilla y León, dadas sus circunstancias de dispersión, envejecimiento y despoblación cree que ha habido zonas donde vive poca gente y además ha habido muy poco movimiento social "gracias a Dios" porque cree que hay zonas "dificilísimas" desde el punto de vista sanitario como El Bierzo (León), donde si hubiera habido el mismo "trasiego" que en Soria, Segovia o Salamanca hubiera sido "nefasto", pero no ha sido así.

Por ello, cree que en una Comunidad "grandísima" es normal o posible que lo que se haya hecho en cuanto a tener en cuenta las zonas básicas de salud "sea lo más adecuado".

Díaz Villarig, quien agradece que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sea médico, cree que esta circunstancia tiene una importancia relativa, ya que lo importante es que tenga dotes de mando y organización y se rodee de un buen equipo y ha afirmado que es "indudable" que todos los responsables políticos, no sólo en Castilla y León, sino en toda España, han hecho todo lo que ha estado "en sus manos", lo cual no quiere decir que otra persona no lo hubiera podido hacer "mejor o peor".

APRENDER DEL PASADO

En cuanto al futuro, Díaz Villarig ha recordado que en la crisis anterior los "grandísimos perjudicados" fueron los sanitarios y, "muy en particular", los médicos, por lo que cree que hay que "tomar nota de lo que pasó".

Así, cree que no han sido suficientes las inversiones que se realizaron o no se ha pensado en lo que había que hacer con los colectivos sanitarios y, en su opinión, "hay que prever y no lamentar después y poner la inversión suficiente en medios materiales y humanos".

Díaz Villarig cree que en medios humanos "tienen que hacerlo" y ha recordado que hace un año el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León hizo un estudio que puso de manifiesto los problemas que se van a producir ante las jubilaciones del colectivo médico en los próximos diez años, "que va a ser tremendo", y sin embargo no se han tomado las medidas para solucionarlo.

Así, ha apuntado que hay mano de obra primaria que es "relativamente sencillo" encontrar pero médicos o enfermeras tardan años en formarse y ha recordado que durante la pandemia se pidió colaboración y muchísimos médicos jubilados se presentaron voluntarios, pero "no es la solución", de manera que ha insistido en "prever y tener el número de médicos suficiente", algo que no es un problema autonómico sino del conjunto del país.

Además, ha advertido de que lo que "no se puede hacer" es lo que se ha hecho en la actual situación de traer médicos "de cualquier sitio y de cualquier manera" porque la preparación no es "ni parecida".

Díaz Villarig ha vaticinado un cambio "drástico" en el futuro del sistema, dados sus avances, la jubilación de profesionales, etcétera, y ha pedido que ante ello y para prepararse para ello se tenga en cuenta y participen todas las organizaciones profesionales y sociales para buscar un consenso y hacer "la medicina y el sistema sanitario del futuro" porque, de lo contrario, "al final quien lo va a pagar es quien paga el sistema saniario, que son todos los ciudadanos".