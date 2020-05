El Gobierno de Navarra reabre este lunes registros e incrementa la actividad en distintos ámbitos tras el pase a fase 2

Para ello, los diferentes departamentos de la Administración Foral están trabajando en las disposiciones normativas necesarias y en la puesta a punto y acondicionamiento de los puntos de atención a la ciudadanía.

Entre los cambios más significativos figura la apertura de seis oficinas de registro y atención a la ciudadanía, cinco en Pamplona y una en Tudela. En todas ellas, se atenderá presencialmente sólo mediante cita previa.

Además, en el ámbito sanitario se retomarán, en la medida de lo posible, los programas de vacunaciones y de detección precoz (cáncer de colon y mama), y se incrementarán las inspecciones a establecimientos alimentarios y de hostelería, y las analíticas de aguas y alimentos. Por su parte, la Policía Foral aumentará los controles de tráfico, tanto de velocidad como de alcohol y drogas.

La 2ª fase va a suponer también una ampliación de las posibilidades de ocio, por lo que Salud ha regulado el uso de las zonas de baño de Navarra. Además, los espacios naturales y singulares contarán con cartelería y personal para recordar las medidas preventivas frente al COVID-19. Educación, por su parte, retoma actividad

APERTURA DE REGISTROS

A partir de este lunes abrirán seis puntos de atención ciudadana y registros a la atención presencial. Todos ellos, han sido dotados con mamparas y otro tipo de medidas de separación y prevención para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los trabajadores.

En Pamplona, se trata del Registro General (Avda. Carlos III 2), Registro de Derechos Sociales (C/ González Tablas 7), Registro de Educación (Cuesta Santo Domingo s/n), Registro de Salud (C/ Tudela 20), y el Registro de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (C/ González Tablas 9) donde se retomará las gestiones presenciales relacionadas con la inscripción de maquinaria agrícola y con los arrendamientos rústicos. En Tudela, lo hará la Oficina de Atención Ciudadana de Tudela (Plaza de los Fueros 5 - 6).

La atención presencial se realizará, exclusivamente, mediante cita previa, que se puede solicitar a través de estos canales: internet