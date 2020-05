Kiko Matamoros se enfada en directo por una broma Marta López: "Tú sí que puedes currar de cabestra"

Kiko Matamoros le achaca a su compañera Lydia Lozano que él ha trabajado más durante el programa La última cena. "He currado el doble que ella", expresaba enfadado. "A ver si ahora voy a tener fama de vago cuando me he pasado toda la vida currando como un cabestro".

Ante este comentario, Marta López ha aprovechado la ocasión para hacerle una broma al colaborador, referida a las supuestas infidelidades que le rodean. "Cada uno curra como lo que es".

Al conocer de quien venían esas palabras, el ex representante no ha dudado en mostrar su cabreo. "Pues tú sí que puedes currar de cabestra", aludiendo a su historia con Alfonso Merlos y Alexia Rivas.

La colaboradora ha insistido en que la intención de su frase no era ofender a nadie, sino gastar una broma ante la que no tenía por qué molestarse. "Mira yo, que me los acaban de poner bien recientes, y no me ha molestado".

Kiko Matamoros le ha reprochado haber "sacado buen rédito" a la infidelidad de Alfonso Merlos, y haber tenido "una salida tan baja" con él. La ex gran hermana, tras un duro cruce de acusaciones, ha terminado por pedirle perdón. "Si crees que te he faltado al respeto, lo siento. Eres la última persona a la que se lo querría faltar".

La actual pareja del colaborador ha intentado quitarle importancia al comentario, confesando que por su parte no había habido ninguna infidelidad.