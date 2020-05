Cataluña notifica 635 muertos de golpe el día que Sanidad le concede el cambio de fase

Algo pasa en Cataluña. Este viernes, la comunidad catalana arrojaba, en sus datos diarios sobre el coronavirus, la cifra de 635 nuevos fallecidos por la enfermedad. En cambio, Sanidad sólo incluyó tres en la contabilidad diaria. Y es más, este viernes, Sanidad aprobó el pase de toda la comunidad de fase. En concreto, en el caso de Barcelona, a fase 1.

El propio Fernando Simón lo decía este viernes: "Cataluña lleva dos días que está teniendo problemas con la validación de datos". En concreto, durante la última semana hubo disparidad entre las cifras reportadas y la resta de los totales. En concreto, 14, 15 y una víctima. Pero en el registro del viernes surgieron 688 muertos más. Sanidad reconoce 56 de ellos. Es decir, 688 muertos de los que nada se sabía y de los que Cataluña reporta 635.

Según Sanidad, los desajustes se deben a que las Comunidades han notificado casos antiguos, pero nada se sabía de los 635 muertos de Cataluña.

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, dijo este viernes que Cataluña "ha notificado más casos confirmados de días previos" y admitió que "sus datos tienen algunas incongruencias", por lo que "estamos intentando entender qué ha sucedido".

Simón admitió que lo ocurrido este viernes "ha preocupado mucho" en Sanidad y que "no es baladí no saber qué está pasando en Cataluña". "Si no se soluciona este problema, habrá que tener discusiones a nivel más alto", advirtió.

No solo eso: Fernando Simón dijo el viernes que en una zona de Cataluña se ha producido un rebrote: "Sabemos que esto está asociado a una zona concreta, que no es en toda Cataluña, pero nos preocupa, porque si está pasando en una zona concreta podría pasar en otras".

La Generalitat lo desmiente

El Gobierno autonómico catalán respondió a Simón este viernes. El Departamento de Salud de la Generalitat negó que haya una zona concreta en Cataluña que indique que "la evolución y los datos de la epidemia están evolucionado a peor y de forma diferente a lo esperado".

"Cataluña publica cada día todos los datos: casos positivos, sospechosos, fallecimientos declarados por funerarias y clasificados por lugar de fallecimiento, entre otros", dijo el Departamento catalán de Salud, que subrayó que estos datos "muestran hoy (viernes) una evolución según lo esperado".

"Del conjunto de datos que Salud publica, el Ministerio sólo pide que les notifiquemos algunos, y son sólo éstos los que el Ministerio conoce. En este sentido, hay que recordar que el Ministerio sólo recibe datos y los interpreta, pero es la Generalitat de Cataluña quien conoce la realidad epidemiológica" de la comunidad, concluyeron.