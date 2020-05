Tu horóscopo diario: sábado 23 de mayo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 23 de mayo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy no estarás tan en tensión como ayer quizá porque ves que hay cosas que van mejorando a tu alrededor y eso te hace sentirte más en consonancia con el mundo y en definitiva con ganas de ser algo más amable y ceder en muchos sentidos. Es una buena medida.

Tauro

Géminis

Vas a seguir por una senda que ya has comenzado y que de la que te conviene no apartarte ni un momento porque significa una remontada y un afianzamiento en algo que te está llevando a aclarar conceptos vitales importantes.

Cáncer

Te felicitan por algo que has conseguido y eso te viene bien porque necesitabas en estos momentos que reconocieran tus aciertos. Te reforzarán en lo que tu pensabas y hacías de una manera innata, pero ahora es que habías escogido un camino adecuado.

Leo

Tu ego estará hoy muy pronunciado y lo cierto es que te va a gustar presumir o exhibir tu conocimiento sobre algo y no vas a dudar en hacerlo delante de alguien a quien quizá le moleste un poco esta actitud tuya. Debes actuar con bastante cautela.

Virgo

No es conveniente que hoy te creas todo lo lees o escuchas porque hay cosas que no son ciertas o que son informaciones interesadas y que te pueden llevar a conclusiones erróneas. Si tienes dudas sobre algo, es mejor que te esperes antes de decidir.

Libra

Intenta no poner demasiadas pegas a un asunto que tiene ver con el consumo o un servicio con el que a lo mejor no estás muy de acuerdo y que puede provocar una pequeña discusión. Procura no ponerte muy a la defensiva a pesar de que lleves toda la razón.

Escorpio

El fin de semana va a estar muy centrado en la familia y, sobre todo, si tienes, en los niños. Vas a disfrutar mucho con su compañía incluso si últimamente has estado más tiempo a su lado y pendiente de sus necesidades. Será un tiempo enriquecedor.

Sagitario

No te pienses demasiado si es hora de darte un capricho o no. Hazlo, porque te lo mereces y vas a ser capaz, además, de hacer lo que puedas para compartirlo con los más cercanos. No temas por gastar un poco de dinero, pero cuida que no sea un exceso.

Capricornio

Estarás muy en paz con tu entorno e incluso alguien que se había enfadado contigo se acerca de nuevo a ti y pide una tregua o te convence para que le perdones. Lo más importante de todo es que vas a volver a sonreír y sentirás generosidad.

Acuario

Procurarás quitarte pronto de en medio si ves un problema que crees que no va contigo, aunque sabes que en el fondo puede que hayas intervenido de alguna manera y que los efectos ahora sean negativos para alguien cercano. Ten mucho cuidado.

Piscis

Cierta reivindicación o alguna de tus peticiones a la familia serán escuchadas ahora con mucha atención y es más, tomadas en cuenta. Intenta aportar claridad y concisión a la hora de exponerlas en una conversación en la que debe resaltar la lealtad.