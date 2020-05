Desescalada en España a dos velocidades: todos los españoles podrán ir a terrazas y quedar en grupo el lunes

La práctica totalidad de España se situará a partir del lunes en la fase 1 de la desescalada y algunos territorios progresan a situaciones más próximas a la denominada nueva normalidad.

Este avance coincide con la orden publicada este viernes en el BOE por la que se flexibilizan las franjas horarias en los municipios de menos de 10.000 habitantes que aún se encuentran en fase 0 y fase 1 del plan de desescalada y que podrán acogerse a algunas medidas previstas para la fase 2.

En esos lugares, se eliminan las restricciones tanto para los niños como para la práctica al aire libre de actividad física no profesional, se podrán autorizar los mercados al aire libre y reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, excepto las discotecas y bares de ocio nocturno.

La asimetría de la desescalada hace que este lunes la mayoría de los españoles convivan en tres fases diferentes del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Fase 1

Estas son las medidas establecidas para estas zonas en el Plan de transición hacia la nueva normalidad:

- Apertura de tiendas de hasta 400 metros cuadrados sin cita previa. Cuando tengan una superficie útil superior, se pueda acotar el espacio que se reabre al público ajustándose a este umbral.

- Los comercios pueden celebrar rebajas.

- Están permitidas la caza y la pesca deportiva y recreativa.

- Reuniones de hasta 10 personas dentro y fuera de casa, manteniendo la distancia de seguridad de dos metros y respetando las normas de higiene relativa a lavado de manos y "etiqueta respiratoria".

- Uso de coche de hasta 9 plazas por parte de los habitantes de un mismo domicilio.

- Apertura de terrazas al 50% de su capacidad.

- Velatorios para un número limitado de familiares en instalaciones públicas o privadas: 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados. Podrán asistir a los entierros o a la despedida para la cremación quince personas.

- Mercadillos al aire libre en la vía pública. Limitación inicial al 25% de los puestos habituales y afluencia máxima de la tercera parte del aforo.

- Los lugares de culto abrirán, aunque solo se permitirá la entrada hasta un tercio de su capacidad.

- Apertura de hoteles sin uso de las zonas comunes.

- Las bibliotecas ofrecerán el servicio de préstamo, también la lectura con limitación de aforo.

- En el ámbito cultural, estarán permitidos los actos con límites de asistencia.

- Los museos abrirán sus puertas para permitir un tercio de la entrada máxima y con control de aglomeraciones en salas.

- Apertura de concesionarios de coches con cita previa.

- Turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas.

- Deporte no profesional: en instalaciones deportivas al aire libre sin público, sólo para practicar deportes en los que no exista contacto, como atletismo o tenis. En los centros deportivos, actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.

- Deporte profesional: apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos. Entrenamiento medio en ligas profesionales.

Fase 2

Actividades permitidas en los territorios que se encuentren en esa fase de desescalada.

- Bares y restaurantes empiezan a servir comida en sus locales, con un máximo del 40% del aforo y manteniendo 2 metros de seguridad entre mesas. Las discotecas y bares de ocio nocturno permanecerán cerrados.

- Abren los centros comerciales, con un aforo máximo del 30% para sus zonas comunes (que solo podrán utilizarse para el tránsito) y del 40% para los locales comerciales. Las zonas infantiles y ludotecas permanecerán cerradas.

- Se amplía el aforo de las tiendas al 40%.

- Visitas a viviendas tuteladas y centros residenciales de personas con discapacidad. Habrá que concertar la visita, que estará limitada a un familiar por residente y requerirá el uso de equipos de protección.

- Visitas a residencias de ancianos en casos excepcionales como el final de la vida o el alivio de descompensación neurocognitiva del residente. Estas visitas no podrán producirse si hay casos de Covid-19 o algún residente en cuarentena.

- Hasta 25 personas podrán asistir a un entierro o ceremonia de cremación. En el caso de los velatorios, 25 personas en espacios al aire libre o 15 personas en espacios cerrados.

- Se amplía el aforo de los lugares de culto al 50%.

- Se permiten lasbodas en todo tipo de instalaciones, siempre que no se supere el 50% de su aforo, y en todo caso un máximo de 100 personas en espacios al aire libre o de cincuenta personas en espacios cerrados. Habrá que mantener la distancia social, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.

- Pueden abrir las salas de exposiciones, con la limitación de un tercio del aforo.

- Reapertura de cines, teatros y auditorios, con butacas preasignadas y un tercio del aforo. Otros locales en los que se celebren actos o espectáculos culturales impondrán un límite de 50 personas si son cerrados y de 400 si son al aire libre.

- Empieza a permitirse la visita a monumentos, también con el límite del 30% del aforo.

- Abren las piscinas recreativas, con condiciones para mantenerlas estén libres de microorganismos patógenos y de sustancias que puedan afectar negativamente la salud del usuario. Aforo máximo del 30%, establecimiento de horarios por turnos, cita previa requerida y 2 metros de distancia de seguridad entre bañistas.

- Apertura de piscinas deportivas, tanto al aire libre como cubiertas, con un tercio del aforo, cita previa y un único deportista por calle.

- Se podrán realizar actividad física no profesional a cualquier hora, salvo en las franjas de 10 a 12 y de 19 a 20 horas, destinadas a personas de más de 70 años.

- Entrenamientos básicos e individuales de deportistas de ligas no profesionales, entrenamientos totales de las profesionales (por turnos y al 50% de la capacidad de la instalación).

- Se reanudará la competición deportiva profesional siempre y cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita, sin público y a puerta cerrada, si bien podrán acceder los medios de comunicación para su retransmisión.

- Apertura de las instalaciones deportivas cubiertas para la realización de actividades deportivas, con cita previa y al 30% de su capacidad.

- Se puede ir a la playa, donde se podrán realizar actividades deportivas, profesionales o de recreo de manera individual y sin contacto físico.

- Apertura de las residencias para investigadores.

- Apertura al público de zonas comunes de hoteles, pero solo estará permitido un tercio del aforo.

- Las bibliotecas permitirán el uso de sus salas con un tercio de su capacidad máxima.

- Se amplían a 20 personas los grupos que pueden realizar actividades de turismo activo y de naturaleza.

- Se permite la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias con un máximo de 50 asistentes.

Fase 3

En esta fase 3 o avanzada se flexibiliza la movilidad general, aunque es obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios públicos, abiertos o cerrados, cuando sea imposible mantener una distancia de seguridad de dos metros.

- En el ámbito comercial se limita el aforo al 50% y una distancia mínima de dos metros; se suavizarán las restricciones de aforo y ocupación en restauración, aunque se mantendrán estrictas condiciones de separación entre el público.

-En las terrazas se extiende el aforo y se permitirá el servicio en barra con la separación entre clientes que se determine.

- Las discotecas y bares nocturnos podrán abrir con un aforo limitado.

- Se podrá hacer turismo activo y de naturaleza con un aforo mayor e ir a la playa (manteniendo las condiciones de seguridad y distanciamiento) dentro de la misma provincia, ya que, en principio, no está previsto que se permitan los viajes a distintas provincias hasta que finalice la Fase 3.

- Se permiten espectáculos al aire libre para un aforo inferior a 800 personas, aunque el público debe seguir sentado y manteniendo la distancia que en cada momento establezcan las autoridades.

- Se pueden celebrar seminarios, congresos y ferias científicas o de innovación de 80 personas.