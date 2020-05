Coronavirus.- L'índex reproductiu puja a la Comunitat Valenciana i arriba a l'1

Aquesta dada, que correspondria al 20 de maig, procedeix de les estimacions realitzades amb les dades acumulades notificades per les comunitats autònomes al Ministeri de Sanitat i que arreplega Europa Press.

Cal recordar que la xifra més desfavorable es va registrar a la Comunitat Valenciana el 13 de març (amb un 4,33) i a partir d'ací va ser descendint d'una manera molt acusada coincidint amb el període de confinament total. S'havia mantingut per sota de la barrera de l'1 fins al passat 17 de maig, d'acord a les estimacions.

Sobre aquest índex i la resposta de "prudència" mostrada per alguns territoris com la Comunitat Valenciana -que no ha sol·licitat el pas a la fase 2 i continuarà almenys una altra en l'1-, ha sigut preguntat aquest divendres el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

L'expert ha considerat que quan es compte amb sèries més estabilitzades i "netes" és probable que es veja que el nombre de reproducció és molt més baix del que s'observa en aquest moment.

"Si a més afegim un nombre de reproducció calculat ja per la data d'inici de símptomes i no per notificació -ara mateix es detecta més i millor- i molts dels casos notificats ara són de garbellats o persones amb símptomes de fa temps, quan puguem fer això amb dades netes, sòlids i amb els quals els científics ens sentim com a grup satisfets de la seua qualitat, probablement observarem un nombre de reproducció molt més baix".

En tot cas, ha agregat que, "encara amb aquesta estabilització o fins i tot xicotetes pujades a causa d'eixa variabilitat que hi ha pel xicotet nombre de casos que detectem i l'esforç gran per detectar-ho tot, podem explicar eixe efecte".

Per la seua banda, aquest dijous, la consellera de Sanitat de la Generalitat, Ana Barceló, alertava que l'índex de transmissió comunitària a la Comunitat Valenciana havia ascendit fins al 0,88, des del 0,66 en què es trobava anteriorment. Barceló qualificava aquest augment de "preocupant" i instava a "intentar que torne a baixar i no arribar a l'1, que és l'índex de transmissió al que no ens agradaria arribar".