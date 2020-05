Els jurats dels Premis Rei Jaume I es reuniran el 19 d'octubre i hauran de decidir entre 220 candidatures

Enguany, el jurat dels guardons estarà compost per prop d'un centenar de persones de les quals 20 són Premi Nobel en diferents disciplines. En funció de l'evolució de l'emergència sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, les reunions dels jurats se celebraran presencialment o per videoconferència, ha informat l'organització en un comunicat.

Fins al tancament de termini de presentació de candidatures, el passat 4 de maig, es van rebre en la seu de la fundació 220 candidatures, amb un 20% de dones entre elles. Destaca la categoria de l'Emprenedor, amb un total de 71 aspirants, o Investigació Mèdica, amb 44 candidats. La resta correspon a 30 en la modalitat d'Investigació Bàsica, 20 en Economia, 27 al medi Ambient i 28 en Noves Tecnologies.

Entre els remitents es troben prestigiosos professors d'universitats, institucions acadèmiques i investigadors de centres d'investigació nacionals.

La reunió de jurats és l'única cita d'Europa que reuneix un nombre tan considerable de Premis Nobel. A més, com cada any, el jurat comptarà amb la presència dels principals empresaris del país, com ja és habitual tots els anys en el jurat de l'Emprenedor.