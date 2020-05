El 90% de los autobuses de EMT vuelven este lunes a circular en Madrid

Desde este lunes el servicio de autobuses urbanos funciona casi con normalidad. El Ayuntamiento de Madrid ha recuperado el 90 % de la oferta habitual de los coches de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) –hasta ahora solo había un 70% de la flota– para "afrontar la paulatina desescalada con las máximas medidas de seguridad", anuncia el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

La vuelta al trabajo presencial y la reapertura de comercios u otros servicios han reforzado la demanda de este medio de transporte. La semana pasada la EMT alcanzó el mayor incremento de demanda desde que comenzó el estado de alarma: 249.194 usuarios, lo que implica una pérdida del 84,67% con respecto al año pasado (1.625.378), pero un 15,9% más que el lunes anterior, tal y como informó el delegado del área en su cuenta de Twitter.

A partir de este lunes habrá más autobuses circulando por las calles de Madrid, pero no más viajeros en su interior. El Ayuntamiento de Madrid mantiene las restricciones de distanciamiento físico– dictadas por el Ministerio de Transporte– por las cuales solo pueden transportar a un 50% de sus usuarios.

De este modo, según datos facilitados por la Empresa Municipal de Transportes a 20minutos, un bus estándar podrá atender como máximo a 34 viajeros. Siendo este un número mayor en los articulados (máximo de 50). Dependiendo del modelo de minibus, estos transportarán entre de 10 y 18 viajeros.

También mantendrán las medidas extraordinarias de limpieza y desinfección de sus autobuses. "Toda la flota se desinfecta diariamente en nuestros centros de operaciones mediante la técnica de nebulización con virucidas autorizados y prestando especial atención a las superficies de contacto", explica el servicio municipal.

Aquellos madrileños que escojan este medio para viajar por la ciudad deberán hacerlo bajo mascarilla, dado que, "su uso es obligatorio desde el 4 de mayo de 2020". Mensajes como este aparecerán en las pantallas situadas a bordo de los autobuses de la empresa pública, en su exterior, en redes sociales del Ayuntamiento y de la EMT y en medio centenar de mupis digitales situados en marquesinas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado la campaña Viaja seguro en bus para informar a los ciudadanos de todas las medidas sanitarias y de seguridad que se llevan a cabo en los vehículos para evitar los contagios frente a la COVID-19, desde la limpieza y desinfección diaria de toda la flota hasta la obligatoriedad del uso de la mascarilla por parte de los viajeros, la recomendación de evitar el pago en efectivo o la necesidad de mantener la distancia física respetando los asientos habilitados para ello en el interior del bus.

Pero a los madrileños que aguardan en las marquesinas no les preocupa tanto la seguridad como las largas esperas. "Necesito este transporte para ir a trabajar todos los días. Seguirá siendo seguro mientras no aumente el número de pasajeros que entran en cada autobús. Eso sí, llevo esperando veinticinco minutos...", lamenta Gloria, que espera al 26.

Unas calles más arriba un autobús hace parada. No recoge a nadie pero deja a Carmen. "Lo peor ha sido la espera", dice esta mujer. Aun así, se dice "segura" al subirse al autobús porque "viaja poca gente y en los trayectos que he hecho no ha habido ningún episodio en el que se haya infringido el distanciamiento físico". Manuel también espera la línea 21 pero en la dirección contraria. "Me ha parecido un excelente servicio durante el confinamiento porque se han respetado las distancias terapéuticas", dice este médico. Manuel también ha sufrido la escasa frecuencia de los buses pero para él es "lógico" debido al confinamiento.