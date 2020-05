Coronavirus.- Les Arts i les Ciències reobrin l'1 de juny si València passa a fase 2

Amb el lema 'Retroba't amb la ciència amb total seguretat', els espais del Museu de les Ciències i l'Hemisfèric estan adaptats a les normes i recomanacions per a cinemes i museus de ciència.

Els accessos als edificis disposen de moquetes desinfectants per a calçat i dispensadors de gel. En una primera fase de reobertura es preveu l'entrega de mascaretes al públic, avança la Generalitat en un comunicat.

En total hi ha instal·lats 24 dispensadors de gel en les zones d'ús públic del complex, disponibles en les entrades i en diferents punts de les instal·lacions. Els punts d'atenció al públic compten amb mampares de barrera anti-contagi.

L'aforament està controlat amb càmeres 'comptapersones', tant en el Museu de les Ciències com en els espais tancats dins de la zona expositiva.

Hi ha un recorregut preparat per a permetre la visita sense aglomeracions, amb senyalització d'accessos i eixides del Museu, així com la distància de seguretat i les vies de circulació única per a evitar l'encreuament de fluxos de visitants.

En l'Hemisfèric es redueix l'aforament de sala a 42 butaques per a mantindre la distància social, amb senyalització de seients. Les ulleres 3D es desinfecten després de cada sessió, precintades en borses individuals, a més de més freqüència de neteja de la sala entre sessió i sessió.

En aquests espais, en breu s'iniciarà la reincorporació de forma progressiva del personal després de teletreballar. Durant el confinament van realitzar tasques presencials de manteniment i adequació per a la seguretat de visitants i plantilla, amb un pla de formació específic.

L'OCEANOGRÀFIC SEGUEIX TANCAT

L'Oceanográfic, després de mantindre aquest temps la seua funcionalitat i el benestar dels animals, reobrirà quan estiga permès amb seguretat per a visitants i plantilla. Tota la informació s'actualitza en el canal de notícies de la web i en les seues xarxes socials.