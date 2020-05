D'aquests 64.989 expedients, -uns per causa de força major i uns altres per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP)-, l'Administració ha resolt 57.423, que afecten un total de 327.870 treballadors.

La Direcció general ha rebut 802 sol·licituds d'ERTO, la Direcció territorial de València ha comptabilitzat 30.799 expedients, la d'Alacant 25.621 i Castelló 7.767 expedients.