Sanitat tindrà la pròxima setmana els 10 primers respiradors fruit de l'aliança Temel-Power Electronics

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest divendres que la Conselleria de Sanitat comptarà a partir de la pròxima setmana amb els 10 primers respiradors invasius fruit de l'aliança entre les dues empreses valencianes Temel i Power Electronics, un equipament de la "màxima qualitat i excel·lència" que estarà al servei del sistema hospitalari públic per a atendre les eventuals necessitats que es puguen produir en un futur.

Així ho ha assegurat el cap del Consell durant la seua visita a la planta de Power Electronics a Llíria, on ha realitzat un recorregut per les diferents fases de producció dels respiradors i ha conegut aspectes relacionats amb el seu muntatge i funcionament, acompanyat de la comissionada de Presidència per a la coordinació dels subministraments per a afrontar la pandèmia de Covid-19, María José Mira.

Es tracta dels primers respiradors dels 100 que se subministraran en les pròximes setmanes a la Generalitat en virtut del contracte subscrit amb la valenciana Temel, únic fabricador espanyol de respiradors homologat pel Ministeri de Sanitat per al seu ús en quiròfans i en vigilància intensiva.

Aquests 100 respiradors per a UCI permetran atendre les necessitats que es puguen produir en un futur en cas que es produïra algun repunt de la pandèmia. En l'actualitat aquestes necessitats estan ja cobertes, atés que l'ocupació en les UCI de pacients Covid és d'al voltant del 30%.

Temel, especialitzada en equipament de ventilació artificial, ha realitzat una aliança estratègica amb l'empresa Power Electronics, dedicada a l'electrònica de potència avançada, encarregada del muntatge, la qual cosa ha permés col·laborar per a accelerar la producció i tindre major capacitat de fabricació. Gràcies a la capacitat productiva que han desenvolupat podrien posar a la disposició de la Generalitat fins a 500 equips en tres mesos.

Puig ha subratllat que totes dues empreses representen la "nova generació" del "excel·lent" treball que es desenvolupa en el territori valencià. Ha recordat que un respirador té al voltant de 1.500 components, per la qual cosa aquesta aliança estratègica ha permés produir un "equipament de la màxima qualitat i excel·lència" en un breu espai de temps, així com posar la tecnologia "al servei de la salut".

Així, s'ha mostrat "orgullós" que "una tecnologia tan precisa nasca en la Comunitat", tot això "gràcies al talent industrial que existeix i a l'aliança entre dues empreses valencianes que no sols protegiran als valencians amb una xarxa important de 100 respiradors", sinó que a més tindran una capacitat "competitiva" en l'àmbit europeu i internacional "per a poder vendre a respiradors d'alta qualitat".

El CEO de Power Electronics, David Salvo, ha destacat el suport institucional "en aquests temps difícils" i ha subratllat l'esforç realitzat per a aconseguir atendre les necessitats de producció d'aquests equips "en un temps rècord".