Coronavirus.- El PSOE pide respetar criterios sanitarios: "Lo que nos hará avanzar es la prudencia"

Ruiz Espejo ha recordado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya advirtió de que la provincia tiene que permanecer catorce días en la fase 1 puesto que es el periodo de incubación del virus. "Es un criterio de prudencia", ha apuntado.

Ha agregado, en un comunicado, que la provincia de Málaga concentra el 37,5 por ciento de los contagiados activos por COVID-19 de Andalucía. "Según datos de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Málaga es la provincia andaluza con más contagiados activos de Andalucía", ha reiterado.

En este sentido, ha señalado que de 4.026 contagiados activos que tiene la comunidad, la provincia acumula 1.509, el 37,5 por ciento. "Tenemos el doble de contagiados activos que la provincia de Sevilla, que tiene 721 y una mayor población".

Asimismo, ha continuado, "Málaga es la provincia con más contagios totales desde que se inició la pandemia. En concreto, Andalucía suma un total de 17.025 contagiados, de los que 4.327 son de Málaga, el 25,4 por ciento. Respecto a los hospitalizados, la provincia de Málaga tiene el 21,1 por ciento de toda Andalucía (56 de 266)".

"Son datos que nos obligan a insistir en la prudencia que marca el Ministerio de Sanidad. Lo que nos hará avanzar es la prudencia y el estricto cumplimiento de las precauciones sanitarias", ha asegurado Ruiz Espejo.

Por último, ha insistido en que "es una irresponsabilidad calificar de castigo o agravio decisiones basadas en criterios de salud pública y de prudencia. No hay agravios ni castigos en las precauciones sanitarias. Lo que hay es responsabilidad y determinación para que todos salgamos de la mejor forma posible de esta situación", ha insistido.

"No podemos dar pasos en falso. La mejor medida para proteger a nuestros autónomos, a nuestro comercio, a la hostelería, a nuestros negocios, es garantizarles que no van a tener que volver a cerrar. Esto no es una carrera. Prudencia y rigor. No hay que llegar el primero, hay que llegar en las mejores condiciones sanitarias", ha concluido.