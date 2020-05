La Generalitat augmenta un 38% el pressupost d'ajudes per a l'organització d'activitats culturals i artístiques

Serà subvencionada l'organització d'activitats culturals i artístiques tals com exposicions, congressos, seminaris, jornades, rutes i itineraris culturals, publicacions, esdeveniments o unes altres, que hagen sigut desenvolupades entre el dia 1 de novembre del 2019 i el 31 d'octubre del 2020, tots dos inclusivament.

Podran ser beneficiaris de les ajudes associacions sense ànim de lucre i fundacions privades en els estatuts de les quals figure com a finalitat la promoció de l'art o la cultura, universitats públiques i aules de la tercera edat.

Les subvencions es distribueixen en tres modalitats. Per a les associacions sense ànim de lucre i fundacions privades es destinen 412.591 euros, a les universitats públiques 300.000 euros i a les aules de la tercera edat 150.000 euros. L'import màxim per beneficiari serà de 12.000 euros.

Les ajudes són per a contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d'activitats no lucratives de promoció cultural i artística.

Les activitats hauran de ser realitzades en el territori valencià i no han de tindre subvenció nominativa de la Generalitat o estar incloses en altres convocatòries institucionals.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles despeses generades exclusivament per l'organització de les activitats per a les quals es concedeix l'ajuda que s'hagen relacionat i quantificat en la memòria econòmica del projecte, amb excepció de les ocasionades per inversions o adquisicions patrimonials i la compra de material inventariable, que seran considerades despeses de manteniment de l'entitat.

El termini per a sol·licitar les ajudes serà deu dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.