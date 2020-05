La Junta de Personal Docente denuncia el "caos" en el final de curso cántabro

20M EP

La Junta de Personal Docente no universitario de Cantabria ha denunciado hoy el "caos" que impera en el final de curso en esta comunidad autónoma, en la que los centros educativos no saben si seguirán abiertos el lunes y donde no se ha negociado un final de curso "mínimamente ordenado".