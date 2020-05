Coronavirus.- H&M inicia la desescalada aquest divendres amb la reobertura de 27 de botigues a Espanya

D'aquesta forma, l'ensenya inicia el seu procés de desescalada amb l'obertura d'algunes de les seues botigues localitzades a Barcelona, Madrid, Badalona, Terrassa, Palma de Mallorca, Lleida, Sabadell, Salamanca, Palencia, Burgos, Pontevedra, Orense, Pontevedra, Sevilla, Granada, València, Ciudad Real i Girona, segons van informar a Europa Press fonts de la companyia.

H&M, que compta amb 155 botigues a Espanya que estan tancades des del passat 13 de març, ha elaborat un protocol de salut i seguretat per a una reobertura segura de les seues botigues, tant per a clients com per a treballadors, basades en recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), SOS Internacional, el Govern i altres autoritats competents.

CONTROL D'AFORAMENT I 'QUARANTENA' PRENDES RETORNADES

D'aquesta forma, tancarà inicialment els provadors de les seues botigues, controlarà l'aforament i instal·larà mampares en les caixes per a garantir la seguretat de treballadors i clients, entre les mesures previstes per a garantir aquesta reobertura segura.

L'ensenya tèxtil durà a terme un control d'aforament de les seues botigues, per la qual cosa es controlarà el nombre de clients que accedeixen a l'establiment per a reduir el risc d'exposició, garantint els dos metres de seguretat interpersonal.

A més, s'instal·laran barreres de metacrilat en diversos punts de les caixes per a reduir el risc d'exposició entre treballadors i clients, mentre que per a garantir la distància interpersonal de dos metres es col·locaran adhesius en el sòl en diferents punts de l'establiment.

En les botigues es comptarà amb punts d'informació, tant per a treballadors com per a clients, mitjançant cartelleria, on s'informarà de les millors pràctiques en matèria de salut i seguretat.

D'altra banda, H&M té previst en un inici tancar els provadors per a anar obrint-los de forma progressiva, tenint en compte les mesures necessàries per a garantir la seguretat d'empleats i clients.

D'aquesta forma, l'ensenya de moda anirà adequant-se a la situació en funció de les necessitats, les recomanacions i regulacions que establisquen les autoritats competents a cada moment.

Respecte a les peces, la firma establirà un protocol específic de devolució dels productes per a previndre el contagi, i les peces retornades passaran una 'quarantena' de 48 hores.