Foro afea a Martín (IU) que gaste más de 333.000 euros en estudios de movilidad en plena crisis

Barcia, a través de una nota de prenda, ha explicado que a los 100.000 euros presupuestados a principios de este año se suma ahora una modificación presupuestaria de 233.515 euros que el Gobierno local quiere llevar al Pleno de esta próxima semana.

"Estas modificaciones tan sustanciales, cuando no llevamos ni la mitad del año, demuestra que el Sr. Martín no tiene un plan de movilidad y todo son ocurrencias y parches para generar titulares", ha sostenido Barcia, quien se ha preguntado por qué no se recurre a técnicos municipales para realizar estos estudios.

Ha aludido, unido a ello, a la peatonalización de la avenida de El Molinón, que supondrá un coste de 1,3 millones de euros por la "ocurrencia" de Martín de peatonalizarla, según él. Ha sumado a esto otras propuestas como el ciclo-carril de la avenida de la Costa.

Con todo, Barcia ha recalcado que el presupuesto inicial solo recoge 50.000 euros en estudios y trabajos técnicos en Movilidad y otros 50.000 euros, en la misma partida, del programa de Ordenación del Tráfico.

Asimismo, ha señalado que en esta modificación que se plantea destaca un programa de fomento de uso de la bicicleta (44.315€), Mapa Peatonal de Gijón (10.000€), difusión de medidas de movilidad (10.000€), un concurso de ideas (45.000) o una encuesta de satisfacción en medidas de movilidad .

"También se recoge el estudio sobre el entorno de la avenida de El Molinón, que fue solicitado por el Pleno, pero entendemos que ello se produjo antes de la decisión de su peatonalización, y por tanto gastarse 14.500€ en un estudio a medida que le diga al concejal lo que quiere oír, porque la decisión ya está tomada, nos parece nuevamente otra tomadura de pelo a los gijoneses por parte del Sr. Martín", ha opinado.

Por todo ello, ha adelantado que desde Foro harán un seguimiento "exhaustivo" de cómo se licitan, a quién se adjudican y cómo se desarrollan los contratos derivados de esta modificación presupuestaria, "porque entendemos que ahora, más que nunca, podemos permitir desperdiciar ni un solo euro de los contribuyentes", ha remarcado.