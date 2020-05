Oltra, sobre la decisión de no pasar de fase en la Comunidad Valenciana: "No por más correr vamos a llegar más lejos"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes sobre la decisión de no pedir aún el pase a la fase 2 de la desescalada que "no por más correr vamos a llegar más lejos", y por tanto "es mejor caminar pasito a pasito", desde la máxima que tienen en sus manos "las vidas, la seguridad y la salud de las personas".

Oltra se ha pronunciado así en la rueda de prensa telemática tras el pleno del Consell, donde se la he preguntado si el Consell ha pecado de prudencia al no pedir ya el pase a la fase 2 de la Comunitat Valenciana, y en la que ha defendido que "no se es nunca bastante prudente".

"Vale la pena probablemente ir un poquito más despacio, pero ir seguros, que por querer correr más tener que volver atrás", ha aseverado Oltra, para quien a este caso se le podría aplicar el refrán que dice que "no por mucho madrugar amanece más temprano".

La vicepresidenta ha reivindicado que "lo primero de todo es la seguridad y la salud de las personas", y por tanto cualquier paso que dé el Consell debe hacer desde la seguridad de que se toman las decisiones "preservando la salud y la vida" de las personas.

Ha recordado que los dos últimos meses han sido "muy dolorosos y muy difíciles" debido a la crisis del coronavirus, y por tanto no ser prudentes en la desescalada puede llevar "a regresiones o a volver atrás, lo cual es indeseable para todo el mundo".