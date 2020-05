CVirus.- La Junta destina 2,65 millones al sector del cochinillo ante la falta de ayudas de Europa y de España

"No lo hemos conseguido, no sabemos el motivo", ha reconocido el consejero que ha recordado que la Junta siempre ha asegurado que no iba a dejar sólo al sector del cochinillo, un "sector tan importante" en provincias como Segovia, Salamanca, Zamora o Ávila.

En concreto y según ha anunciado Carnero, la Consejería ayudará a los ganaderos con 2,3 millones de euros en ayudas directas "dadas las dificultades de comercialización", con un máximo de 5.000 euros por explotación, y prevé otros 350.000 euros para ayudar al almacenamiento de canales y a la congelación de este producto "tan emblemático".

((((HABRÁ AMPLIACIÓN)))