Coronavirus.- El Consell espera que el Govern atenga els seus "desavantatges" en el repartiment dels 16.000 milions

Fins aleshores, la Generalitat segueix negociant amb el Ministeri d'Hisenda perquè la població i l'impacte econòmic de la crisi es tinguen en compte com a criteris de la distribució. "La negociació té el ritme que té i té els seus límits", ha afirmat als periodistes després del ple setmanal.

Oltra ha destacat la "realitat" que plasma l'informe que va presentar aquest dijous l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE), que la Comunitat Valenciana ha d'encarar la reconstrucció amb una renda per càpita 12 punts per sota de la mitjana: "Som un 12% més pobres que el conjunt d'Espanya, això sempre ens situa en posició de desavantatge".

Unit a l'infrafinançament, ha tornat a alertar de l'"anomalia democràtica" que suposa que els valencians paguen amb els seus impostos a territoris més rics. Aquest escenari "evidencia que la postura del Consell està absolutament justificada", amb més fons, un finançament just i inversions concordes al pes poblacional.

La també coportaveu de Compromís ha defès així que "quan hi ha fons extraordinaris s'han de tindre en compte els desavantatges de partida". "El Botànic és un govern confiat i esperançat, per açò seguim negociant, perdríem el temps", ha asseverat.

INGRÉS MÍNIM VITAL

Paral·lelament, la Generalitat està "en converses" amb el Govern per a evitar duplicitats o desfasaments entre el nou ingrés mínim vital per a Espanya i la renda valenciana d'inclusió, de manera que no hi haja persones amb una doble prestació ni famílies sense rebre cap.

Oltra, com a consellera de Polítiques Inclusives, ha enviat aquesta setmana una carta al ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, amb les seues propostes sobre l'ingrés i s'han emplaçat a "seguir dialogant".