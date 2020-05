Tensión en 'Espejo público' durante una entrevista a una empresaria a favor de las caceroladas: "Me queréis asustar"

El programa Espejo público ha entrevistado este viernes a algunos testigos de las manifestaciones producidas durante esta última semana en los barrios de Madrid, tanto a aquellos que aprueban las caceroladas como los que están en contra.

El magazine ha entrevistado a Lola Sopeña, una empresaria a favor de las concentraciones en contra del Gobierno, quien ha arremetido contra el vicepresidente, Pablo Iglesias. "O bajamos todos el tono y la crispación o vamos a acabar...", ha interrumpido el colaborador Alfonso Egea al escuchar las palabras de su invitada.

El tertuliano ha condenado en directo los enfrentamientos acontecidos en los últimos días y ha opinado que "estamos partiendo a España otra vez en dos". La entrevistada ha criticado que se incluya en el mismo grupo a aquellos que protestan contra las normas del estado de alarma, y que hay diversidad de colores ideológicos.

El periodista ha explicado que lo que ella condena es lo mismo que "mucha gente" hizo con las manifestaciones que apoyaban el referéndum en Cataluña. "De repente todos son independentistas catalanes y muchísimos eran españoles", ha añadido el tertuliano.

Lola ha propuesto que, para que no se produzcan enfrentamientos en las calles, aquellos de "izquierdas" que van en contra de las manifestaciones protesten en otra calle. "Por esa misma regla de tres (en las manifestaciones independentistas) podría decirse 'llévense a los españoles fuera de la calle'".

La invitada ha elevado la tensión de la entrevista y ha arremetido contra los medios de comunicación y, en especial, contra TVE, a los que ha acusado de blanquear al Gobierno. "Nuestros compañeros de TVE son igual de profesionales que nosotros", ha respondido Alfonso Egea defendiendo la labor de los periodistas.

El colaborador iba a dar paso a otro invitado, miembro de una asociación que quiere llevar a Fiscalía a los promotores de las manifestaciones producidas en varios puntos de España, cuando la empresario ha interrumpido exaltada. "Me queréis asustar, yo no soy ninguna promotora", ha comentado Lola acusando al programa.

"No tengáis miedo españoles, no temáis", ha verbalizado la entrevistada algo alterada. Egea ha aclarado que solo pretendía dar paso al siguiente invitado y que no se había dicho en ningún momento que la empresaria fuera promotora de ninguna concentración.