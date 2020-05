Oltra veu "sa" que hi haja diferències en el Govern central i exigeix que els treballadors no paguen la crisi

20M EP

La vicepresidenta i portaveu de la Generalitat, Mónica Oltra, ha defès que és "sa i fins i tot divertit" que hi haja diferències en un govern de coalició, després de la divisió de criteri entre el PSOE i Unides Podem en l'acord amb EH Bildu per a derogar la reforma laboral. Però ha rebutjat que "els treballadors tornen a suportar les conseqüències de la crisi com al 2008".