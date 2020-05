Detinguda una menor a Callosa de Segura que va atacar una anciana per a robar les joies de sa casa

Els fets van succeir el passat dia 2 de maig, quan una dona de 85 anys que es trobava sola en l'interior de la seua vivenda de Callosa de Segura va escoltar el timbre de la porta. En obrir-la, es va trobar una jove de 16 anys que li va demanar un got d'aigua, informa la Benemérita en un comunicat.

De sobte i sense mediar paraula, abans que l'anciana es donara mitja volta per a anar a per el got, la jove la va espentar bruscament i va fer que caiguera al sòl.

Mentre jaïa en el sòl, la menor va aprofitar per a endinsar-se en la vivenda i sostraure ràpidament unes joies que va trobar en l'habitació.

Després de la fugida, la senyora va quedar estesa en el sòl fins que es va poder incorporar per a acudir fins al centre de salut, on va ser atesa per les lesions que havia patit en el muscle dret, com a conseqüència de la caiguda.

Agents de l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil de Callosa de Segura, quan van tindre coneixement, van acudir fins al lloc per a realitzar la inspecció tècnic ocular, així com per a prendre declaració a la víctima que a penes podia moure's.

Durant dos setmanes, els investigadors han continuat amb les gestions mitjançant el visionat de càmeres de seguretat, entrevistes amb veïns de la zona i s'han efectuat reconeixements fotogràfics, fins que dilluns passat 18 de maig, van aconseguir identificar i detindre la presumpta autora d'aquest delicte de robatori amb violència en interior de vivenda amb habitants.

A aquesta menor de 16 anys li constaven antecedents per fets similars ocorreguts fa un parell d'anys en la localitat de Torrevella (Alacant), en els quals va utilitzar mateix del modus operandi de demanar un got d'aigua per a cometre un altre robatori amb violència.

La Fiscalia de Menors d'Alacant, una vegada valorat el cas, ha decretat l'ingrés de la jove en un centre de menors de la província.

ROBATORIS A NOVELDA

Per la seua banda, agents de la Guàrdia Civil de Novelda també han procedit recentment a la detenció de quatre persones -dos homes i dos dones, d'entre 23 i 40 anys d'edat-, per la presumpta comissió de dos delictes de robatori amb força en l'interior de vivenda.

Les investigacions van començar el passat mes de març, després de tindre coneixement d'aquests fets delictius per mitjà de les denúncies de les víctimes.

En el primer robatori, l'autor va forçar i va fracturar la porta d'accés al domicili per a sostraure, entre altres efectes, un telèfon mòbil i 800 euros en efectiu; en el segon, també van forçar diverses portes d'accés i van sostraure televisors, electrodomèstics i ferramentes.

A primera vista, per les coincidències en la forma d'actuar, pareixia que tots dos robatoris s'havien comès per la mateixa persona, però conforme van avançar les perquisicions, els components de l'Àrea d'Investigació, encarregats de les actuacions, van trobar diverses diferències i van arribar a la conclusió que estaven davant autors molt diferents.

Respecte al robatori dels 800 euros, es va poder esbrinar que el suposat autor era un veí de la localitat, de 37 anys d'edat, amb antecedents per fets similars.

En les setmanes següents, es van dur a terme gestions per a la seua localització, que van donar resultat positiu, i finalment es va procedir a la seua detenció.

Per al robatori dels diversos electrodomèstics, era evident que s'havia necessitat més d'una persona per a cometre-ho. De nou, l'Àrea d'Investigació va aconseguir arribar fins als presumptes autors, no sense abans estar prop de mes i mig analitzant totes les dades recaptades del delicte.

Es tractava de tres membres d'una mateixa família (un home i dos dones), suposadament establits en la localitat d'Almoradí (Alacant), però que en eixe precís moment no tenien domicili conegut. Fins i tot a un d'ells li constava una indagació de domicili per part d'un jutjat d'Oriola.

Després de nombroses indagacions, van localitzar tots ells en el seu nou domicili de Callosa de Segura i se'ls va detindre com a presumptes autors del segon robatori amb força. Una vegada van ser tots posats a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia de Novelda, es va decretar la posada en llibertat a l'espera de juí.