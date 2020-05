Alcalde de San Javier critica que el Gobierno central carece de protocolo para playas a 48 horas de su apertura

"Estamos cabreados por la incertidumbre que se nos viene generando desde hace ya mucho tiempo en cada una de las fases y en cada una de las medidas, porque solo hablamos de supuestos, de recomendaciones y de lo que parece que se está diciendo por ahí", lamenta Luengo.

Hasta que el Boletín Oficial del Estado (BOE) no publique las medidas obligadas, "no sabemos las circunstancias en las que vamos a abrir las playas el lunes", advierte. Se trata, añade, de una situación que está generando "desconfianza, incertidumbre y muchas dudas".

A este respecto, ha puntualizado que este viernes está reunido el órgano gestor de playas del Ayuntamiento de San Javier, en el que están representados los técnicos municipales, de los servicios de limpieza de playas, Protección Civil o Policía Municipal, pero "están trabajando con supuestos, y eso no puede ser".

En declaraciones a Europa Press, Luengo ha recordado que los Ayuntamientos llevan mucho tiempo trabajando con el Instituto de Calidad Turística Español y confiaba en que este jueves estuviera listo el protocolo, tal y como les habían indicado. Sin embargo, ha lamentado que este informe con el que han estado colaborando no se les ha facilitado.

"Para mí, acogernos a ese documento del Instituto de Calidad Turística (ICTE) es el verdadero sello de playas seguras", añade Luengo, quien ha afirmado que están deseando sumarse a ese documento para demostrar que al apertura de playas en San Javier "está avalada por el ICTE".

A lo largo de todo este tiempo, Luengo reconoce que han estado oyendo "recomendaciones" pero desconoce si van a convertirse en obligaciones. "Según hemos escuchado extraoficialmente, muchas de esas medidas se han ido cayendo", afirma el alcalde, quien cita como ejemplo el uso de instalaciones de aseo portátiles, que "parece que ahora se prohíbe".

También ha citado el uso de los lavapiés, que el Ayuntamiento "no sabe muy bien cómo se va a gestionar todavía, a 48 horas de la apertura", según Luengo, quien advierte que es una infraestructura que necesitan saber si se va a poder usar o no, y en caso de que se puedan emplear, cómo se puede poner a disposición de los turistas.

Los ayuntamientos también desconoce si finalmente hay que poner en marcha la parcelación de las playas que se había mencionado o si solo hay que estudiar la capacidad de carga de las playas. "Nosotros tenemos estudiada la capacidad obviamente", ha señalado Luengo, quien indica que también se deben adaptar a las nuevas condiciones sanitarias.

Luengo también desconoce si simplemente hay que acotar las playas indicando el aforo máximo y cómo hay que controlar ese aforo. "Hablaban que había que hacer airear la arena tres veces al día y, ahora, parece ser que no hay que hacerlo", según Luengo

Si el próximo domingo por la noche confirman esta medida en el BOE, advierte que "no la podremos cumplir". Y es que, añade, "hay que preparar personal, hacer valoraciones e, incluso, alquilar nueva maquinaria para poder hacer ese trabajo".

Aclarar estas dudas marca la diferencia entre poder abrir o no las playas, según Luengo. "Que no sepamos las condiciones en las que vamos a poder abrir las playas a falta de 48 horas, me parece poner a los ayuntamientos de costa en una situación muy comprometida por la ineficacia del Gobierno de la nación", ha aseverado el alcalde.

"ESTO NO SE PONE EN MARCHA DE UN DÍA PARA OTRO"

"Nos ponen en una situación muy difícil, porque si nos dicen que se van a abrir las playas, nos tienen que decir cómo y nos lo tienen que comunicar con tiempo porque hay que preparar muchísimos medios", ha señalado Luengo, quien ha recordado que San Javier tiene 35 kilómetros de playas entre La Manga y el Mar Menor.

"Esto no se pone en marcha con nuevas circunstancias de un día para otro", ha aseverado Luengo, quien ha lamentado la falta de "previsión" y de "eficacia" de un Gobierno que "se espera otra vez al último minuto para decirnos qué es lo que se puede o no se puede hacer", lo que "genera mucha incertidumbre".

Ha criticado que "no nos han dejado ser capaces de poner las playas a disposición de la gente" y, al final, tanto la población, como los comerciantes y los hosteleros "señalan a los ayuntamientos y les critican por no haber sido capaces". Por ello, cree que se trata también de una "falta de lealtad institucional" por parte del Gobierno central.

Ha remarcado que el Instituto de Calidad Turística Español tiene "mucha experiencia y una larga trayectoria" que lleva semanas trabajando en esta apertura de playas. "Al principio nos dijeron que iban a abrir las playas a mitad de junio y ahora se precipita todo y se pueden abrir ahora pero no tienen un plan", recuerda.

"Si abrimos las playas sin todas las obligaciones que nos pueden marcar, parece que somos nosotros los que estamos poniendo en riesgo a la gente", según Luengo, quien considera que es una situación "compleja".

EXPECTATIVAS DEL SECTOR TURÍSTICO

Al ser preguntado por las expectativas del sector hostelero y hotelero en su municipio, Luengo ha reconocido que hay "mucha incertidumbre" porque lo que se está trasladando a nivel nacional con respecto al confinamiento supone "hacerle un favor a los países que puedan competir con nosotros en lo que respecta al turismo".

A su juicio, se podría controlar que los turistas llegaran con un test realizado en su país de origen y hacerle otro en España, ahora que hay disponibilidad de estas pruebas. "Hay que ponérselo más fácil a la gente y no ponerle trabas", estima el primer edil.