PP afea que Page manifieste "lamentos de postureo" y le reta a expresar públicamente su desacuerdo con Sánchez

Ha calificado de "vergüenza" los lamentos de Page "solo hace por conseguir un titular de prensa" sobre el pacto firmado por el PSOE con Bildu y Podemos para la derogación de la Reforma Laboral, un lamento "que no sale de su boca ya que no ha tenido la valentía de dar la cara para enfrentarse a su compañero de filas, Pedro Sánchez".

Agudo ha lamentado la "tomadura de pelo y la auténtica vergüenza" que supone para la región ver a un presidente "tan perdido y desnortado" que en los peores momentos está más preocupado de lavar su "dañada imagen" por los "insultos a sanitarios, profesores y personas mayores que por dar soluciones a los castellano-manchegos", ha informado el PP en nota de prensa.

La secretaria general de los 'populares' ha asegurado que "Page ya no engaña a nadie" y no lo puede hacer porque "su palabra no vale nada" al demostrar en innumerables ocasiones que su posición "con respecto a Sánchez es la de obedecer y no enfrentarse en ningún momento", lo que le convierte directamente "en cómplice de sus pactos con los proetarras de Bildu y de las decisiones que toma el Gobierno socialista de España".

Además, Carolina Agudo ha recordado que fueron los nueve diputados nacionales del PSOE los que, "mandados por Page, votaron a favor del Gobierno de Sánchez, auspiciando así un gobierno que depende de nacionalistas, comunistas y proetarras". "No puede simular que le extrañan los acuerdos de Sánchez, ya que él es cómplice de los mismos, así como sus nueve diputados nacionales".

Agudo ha retado al líder socialista y a sus diputados nacionales a que salgan públicamente y ante los medios de comunicación, "dando la cara, no mediante filtraciones interesadas, a mostrar su desacuerdo con las decisiones de Pedro Sánchez" porque "solo dando la cara y mostrando su desacuerdo en público y de viva voz lo podrán creer los vecinos de la región y del país", mientras tanto, "todo lo que dice Page seguirá siendo humo".

"Page tiene cero credibilidades, llega tarde a lamentarse de los acuerdos de Sánchez porque él mismo fue el que auspició esos acuerdos y permite que su compañero de filas los lleve a cabo", y ha añadido que, aunque ha vuelto a intentarlo, "Page ya no engaña a nadie", ha afirmado la secretaria general de los populares.

"La situación de crisis ha mostrado su verdadera cara, la de los insultos, la soberbia, la mentira, el cargar contra los más débiles para salvar su imagen política", por eso los castellano-manchegos, los españoles, los periodistas, los sanitarios, docentes, los mayores, se han quedado "con esa imagen de Page y la que ahora quiere simular no se la cree nadie".

En otro orden de cosas y sobre el pacto del PSOE con Bildu y Podemos que derogará la Reforma Laboral, Agudo ha indicado que sus consecuencias son "una auténtica ruina" para los castellano-manchegos, que ya de por sí están siendo castigados por el Gobierno regional, pero esto será "la ruina total".

Para concluir, Carolina Agudo ha recordado que la actitud de Ciudadanos tanto a nivel nacional como autonómico de acercamiento al PSOE les hace "cómplices" de todas estas decisiones y de todos estos pactos, aumentando la nómina de socios del PSOE junto a Podemos, Bildu, ERC o el PNV, y les ha recomendado alejarse de "quien insulta a médicos, profesores y personas mayores de la región".

"No sé si a los responsables de Ciudadanos les merece la pena cargar con la imagen de García-Page a costa de una foto", ha espetado Agudo que ha insistido en que "hoy día, estar junto al PSOE es estar del lado de los insultos, la soberbia y de los que pactan con quienes pretenden arruinar y romper España".