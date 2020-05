Coronavirus.- Una app permet al xiquet comerç controlar el seu aforament "de forma senzilla" i gratuïta

20M EP

L'app 'Clicker Go', que el Grup CASFID ha alliberat gratuïtament per al xicotet comerç, permet "controlar l'aforament de forma senzilla en tot tipus de locals", com xicotets comerços, supermercats, platges i discoteques.