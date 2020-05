Palma reabrirá el Casal Solleric, la Fundació Miró Mallorca y los parques verdes de residuos con la entrada en la fase 2

Así lo ha comunicado el alcalde de Palma, José Hila, durante una rueda de prensa en la que ha explicado los servicios municipales que se reanudarán en la capital balear a partir del próximo lunes 25 de mayo si Mallorca entra en la fase 2.

"En la fase 2 se potenciará la reactivación económica y podrán abrir más negocios, además de la parte interior de los bares, cafeterías y restaurantes. Es un paso más que permite a nuestro tejido económico avanzar y, sobre todo, supondrá un incremento del empleo, fundamental para muchas familias", ha señalado el alcalde de Palma.

Según ha explicado Hila, abrirán los parques verdes de Emaya de Son Castelló y Sant Jordi y el servicio de recogida de trastos con sus horarios habituales de 8.00 a 20.00 horas.

Para los parques verdes, Cort ha recomendado evitar acudir el primer día de recuperación del servicio, aunque el aforo estará limitado a dos vehículos en el interior del recinto, y sus ocupantes deberán llevar mascarilla.

MERCADOS, DEPORTE Y CULTURA EN LA FASE 2

En cuanto al área de Cultura, se reabrirá el Casal Solleric a partir de 25 de mayo y la Fundación Pilar y Joan Miró el próximo 2 de junio. Asimismo, las bibliotecas ampliarán el servicio con consulta en sala.

Respecto el Instituto Municipal de Deporte (IME) abrirán las piscinas de Son Moix, Germans Escales, s'Estel, Rudy Fernández, Marga Crespí i Son Roca para abonados y se hará con cita previa.

Los vestuarios sólo serán para cambiarse, no se podrá utilizar ni la taquilla ni la zona de duchas y se podrán pedir un máximo de dos horas para nadar durante la segunda fase. Además, se abre el pabellón Joan Seguí para entrenamientos individuales del Palma Futsal y los equipos no profesionales que lo deseen.

Respecto a los mercados se procederá a la incorporación de las secciones no alimentarias en todos los mercados temporales de las barriadas. Para la fase 2 se prevé la incorporación de los de S'Arenal-Plaça dels Nins, Can Pastilla y Rafal Nou. Además, el mercado de Son Ferriol incorporará estas secciones no alimentarias el 6 de junio.

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y MODELO DE CIUDAD

Por otra parte, en la fase 2 se incorpora una nueva Oficia de Atención a la Ciudadanía, la de Sant Agustí que se suma a las de Cort, Avingudas y Sant Ferran y el 1 de junio alguna ampliará su horario. Asimismo, se retoman las Juntas de Distrito el próximo 1 de junio y los consells de distrito también en la tercera semana de junio.

Respecto al área de Modelo de Ciudad, habrá atención presencial con cita previa para entrega de expedientes y licencias y consulta de expedientes del Archivo de Urbanismo. También reabrirá la Oficina antidesahucios con cita previa para entregar documentación.

Cort ha informado de que para la Tarjeta ciudadana se abrirá el servicio presencial los lunes y los miércoles con cita previa solicitada por teléfono o por correo electrónico. También PalmaActiva tendrá atención al público presencial con cita previa en las áreas de empleo, promoción económica y comercio.

Además, con la entrada en la fase 2, el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus tendrá un incremento de frecuencia de visitas programadas a una cada 30 minutos y se retoma la esterilización de animales adoptados en el centro que ya están con sus nuevos propietarios. También se amplía el servicio de voluntariado hasta el 40 por ciento (8 voluntarios).

En cuanto a Bienestar Social, un equipo centralizado hará la monitorización de todas las entradas nuevas y prestaciones puntuales y se iniciará la atención presencial con cita previa durante esta nueva fase.

Respecto a las guarderías, se implementará un servicio de comidas saludables para las familias mientras se trabaja en la reapertura de los centros en condiciones de seguridad.

Por último, respecto a bodas y funerales, en el caso de las primeras la limitación de aforo es del 30 por ciento, mientras que en la Empresa Funeraria Municipal los velatorios se amplían hasta 15 personas.