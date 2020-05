Iñaki López: "El perdón más caro que ha pagado Joaquín Sabina ha sido el suyo propio"

De cómo es una persona quizá se puede saber más por lo que cuentan de él sus allegados que de lo que él mismo podría contar. Y eso es lo que ocurre con el documental Pongamos que hablo de Sabina, que se estrenará en la plataforma Atresplayer Premium el próximo domingo 24 de mayo.

Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Happy Ending, es un documental de tres episodios conducido por Iñaki López que muestra el resultado de más de 50 entrevistas con concidos de Joaquín Sabina, imágenes de archivo y documentación sobre el cantante. Hablamos con López sobre este trabajo documental acerca de la figura de uno de los grandes artistas españoles.

¿Por qué un reportaje sobre Sabina? Fue una oferta muy interesante por parte de la casa, que tenía ganas de probar algún formato nuevo, algo distinto para incluir en el catálogo de AtresPlayer Premium y queríamos hacerlo con algún gran creador de este país y a todos nos vino rápidamente a la cabeza Joaquín Sabina, por lo que significa, por lo que todavía puede dar de sí, por lo interesante de su biografía y por la larga carrera.

¿Qué hace tan especial a Sabina? Lo tiene todo. Es uno de los cantantes más reconocidos, una de las voces más personales, es probablemente uno de los mejores poetas vivos que hay en este país, tiene una carrera larga y es muy transversal, que levanta pasiones y gusta desde Esperanza Aguirre a Pablo Iglesias, que salen en el reportaje.

En lo vivido no es un cualquiera… Tiene una biografía muy interesante, llena de contradicciones y anécdotas. Es una persona políticamente incorrecta, a la que nunca le ha importado decir lo que piensa y eso le convierte en una rara avis. La mayoría de la gente de la cultura está preocupada por decir lo que piensa por si el ayuntamiento de aquel o de este color le van a contratar. Y esa libertad y autenticidad de Sabina era uno de los motivos por lo que tenía que ser la persona para el documental.

Lo políticamente correcto se trata mucho en el documental, ¿no? Se trata todo, de su vida profesional, de su forma de ser, de cómo se ha manifestado siempre, por ejemplo, a favor de la legalización de las drogas, o cómo se ha manifestado como una persona de izquierdas y a pesar de eso ha tenido siempre un entendimiento estupendo con políticos de la derecha, como Esperanza Aguirre o Gallardón o con personas manifiestamente conservadoras, como Fernando Sánchez Dragó, con el que tiene muchas anécdotas. Tratamos todos los palos de esta persona, por supuesto con la leyenda del canalla.

¿Alguna novedad interesante? Contamos por primera vez con un medio de comunicación con la mujer a que dedicó muchas canciones, como 19 días y 500 noches, que fue la mujer con el que tuvo un largo y tórrido romance con idas y venidas y que se convirtió en una de sus grandes musas.

Lo que hizo o dijo Sabina y que mostráis, ¿escandalizará más ahora que cuando ocurrieron? Es más que probable que eso ocurra porque vivimos en un periodo un poco mojigato en el que nos sorprendemos por todo, en el que todo es motivo de escándalo y en el que lo políticamente correcto es una apisonadora que trata de aplanarnos a todos. Ahora parece que hay que callarse las vivencias de uno mismo.

¿Es justo juzgarlas ahora? Esas declaraciones tienen muchos años y hay que verlas con el prisma de los años y de cómo era España cuando se hicieron esas declaraciones. Pero en su día cuando las hizo ya escandalizó y es verdad que a él le divierte escandalizar, provocar. Y un creador tiene que hacer eso, un artista tiene que provocar, remover las mentes. Para bien y para mal.

Sabina no es el mismo ahora que hace unos años… ¿no? Es una persona que puede ser contradictoria, porque como cualquiera es una persona que tiene dudas y que cambia de opinión, algo que parece que está perseguido hoy en día, que dices una cosa y te sacan una declaración de hace 20 años, como si no tuvieras derecho a evolucionar. Él está por encima de todas estas cosas. Le admiro más por lo libre y por lo valiente que por su propia obra.

¿Qué ha aprendido de la figura de Sabina que no supiera antes del reportaje? Que merece la pena ser fiel a uno mismo. Joaquín a quien no quiere decepcionar es a sí mismo y no traiciona sus principios, al margen de su capacidad creativa, es una persona que va siempre con la verdad por delante y le da igual lo que pase.

Puede que tenga que ver con sus orígenes, con haber tenido un padre que era comisario de la policía franquista, con su marcha a Londres, con sus relaciones, con lo que ha vivido… eso le ha dado un conocimiento de la vida.

Han entrevistado a mucha gente, ¿cuáles son las palabras más repetidas sobre Sabina? Al margen de citar palabras y lugares comunes como lo de golfo, canalla o noctámbulo… que estaban referidas a una época de Sabina que ya ha superado, pero que dio lugar a una leyenda, desde sus amigos artistas a los políticos siempre citan lo libre y la capacidad de seducción que tiene.

¿Qué es lo que a usted más envidia le ha dado de la vida de Sabina? Muchas cosas. Para empezar la capacidad de disfrutar la vida que ha tenido. Se ha bebido la vida a tragos y se la ha comido a mordiscos. A mí que siempre he sido más hormiga que cigarra he visto que él ha sido muy cigarra, que ha apostado mucho y ha sido valiente y ha querido disfrutar la vida sin preocuparse en exceso por el mañana.

¿Él ha visto el reportaje? No, pero sabemos que tiene muchas ganas. Él sabrá cómo va porque hemos entrevistado a gente de su entorno más cercano de ahora, pero también con muchas personas de su pasado más lejano. Hemos hablado con su primera novia, con Cristina Zubillaga, una de sus grandes musas, que nunca ha querido hablar.

Hemos hablado con personas que le conocen desde hace décadas, como es Ana Belén, con personas que le conocen muy bien a pesar de conocerle de hace poco, como Leyva, o personas como Almudena Grandes, que es de su cuadrilla de Cádiz. Me llamó mucho de la atención el cariño y la devoción con el que hablan de él personas como Alberto Garzón o incluso Ramoncín, con el que tuvo unas peleas tremendas. Siempre se ha llevado a todo el mundo a su redil.

¿Se le perdona todo? Es una persona tan grande que la gente tiende a perdonarle todo, pero el perdón más caro que ha pagado Sabina ha sido el suyo propio.

¿A quién le va a gustar este documental? Yo conozco a Sabina porque todo el mundo le conoce y conocía sus grandes hitos. Hay personas como mi pareja, Andrea Ropero que es prácticamente una sabinóloga, es muy fan. Pero a mí, sin conocer al personaje y su obra, me ha sorprendido mucho. Es un documental que va más allá de ser un amante de Sabina, ponemos en solfa a Sabina con la historia de este país y cómo han evolucionado los dos, cómo ha cambiado Sabina y cómo ha cambiado este país. No es un reportaje para expertos en la discografía de Sabina y su música, va más allá. A cualquiera que le guste la música, la política, las imágenes de archivo o conocer a uno de los grandes creadores de este país, le va a gustar. Yo lo he disfrutado mucho y apenas tenía un par de discos suyos.