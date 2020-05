Paco León se emociona con la historia de un inmigrante jornalero y portavoz de la campaña #RegularizaciónYa

Este jueves, el actor Paco León decidió utilizar su cuenta de Instagram para darle visibilidad a una realidad desconocida para muchos: la de los trabajadores inmigrantes del campo.

Por ello, invitó a Serigne Mamadou, jornalero africano y portavoz de la campaña #RegularizaciónYa en la que piden al Gobierno que se arregle su situación para que estos trabajadores puedan acceder a sus derechos en igualdad de condiciones.

"Vamos a hablar con Serigne Mamadou, que nos cuente un poco y así conocemos otras realidades. Que nosotros estamos aquí muy agobiados porque no podemos salir a comprar, no podemos hacer otras cosas y en realidad somos unos privilegiados", comenzó explicando el intérprete.

El africano, que se hizo viral en enero de 2019tras el auge de Vox en Andalucía y criticó al partido por sus palabras en contra de los inmigrantes, ha estado presente en numerosos medios y televisiones por representar a la campaña. En esta ocasión, estuvo charlando con Paco León y contó con pelos y señales su situación, haciendo que el actor y él mismo terminaran emocionados.

Serigne Mamadou está trabajando en el campo en Lleida y junto a sus compañeros migrantes llevan días durmiendo en la calle y viviendo en condiciones inhumanas. Así se lo ha contado a @pacoleonbarrios y así ha roto a llorar. Queremos una respuesta a esto YA. #regularizacionYapic.twitter.com/mocI22F1i1 — Víctor F. Clares (@victorclares) May 21, 2020

"Ahora mismo, un español que va al campo donde yo he estado trabajando hoy no va a durar ni dos horas. Porque primero, lo que tienen es que correr", explicó Mamadou. "En 10 horas u 11 horas solo descansas 30 minutos. Y todas las horas tienes que funcionar, si no funcionas al día siguiente no vas a trabajar".

"Entras con 80 kilos y sales con 20 kilos. No comes bien, no duermes bien, estamos en la calle... Es una mierda", dijo y paró porque comenzaba a llorar. Entonces, pidió que cambiaran de tema porque no podía seguir hablando.

"Es así de duro y hay que decirlo así. Y tú lo dices de primera persona, no te lo estás inventando, no te lo han contado, te está pasando y hay que decirlo así. No hay manera suave de decirlo", respondió el actor. "Ahora nos vamos a poner a llorar aquí todos".

Serigne Mamadou se secó las lágrimas y se marchó, haciendo que Paco León se emocionara y tuviera que parar el directo. "Esto es darle voz a los que no la tienen. Hacer examen de conciencia. Impresionemos al Gobierno que hay y a todos los que haya para ser persona, que es lo que hay que ser", concluyó.