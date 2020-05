Els certificats de defunció arriben ja amb el diagnòstic exacte al Registre Civil

Les "deficiències" que s'havien denunciat en el Registre Civil de València en relació a l'elevat nombre de casos de morts amb sospites de Covid-19 sense confirmació s'han reduït en les últimes setmanes i la majoria de morts que arriben són amb diagnòstic exacte.

Així ho ha posat de manifest en declaracions a Europa Press el magistrat del Registre Civil de València, José María Tomás y Tío, en ser preguntat per si ja s'havia controlat la diferència de xifres que hi havia entre els morts confirmats per Covid-19 i els que estaven sota sospita.

Els treballadors del Registre Civil van detectar amb l'inici de la pandèmia que existien nombrosos casos de morts amb sospites de coronavirus, però sense confirmar, la qual cosa generava un problema en poder-se vulnerar la protecció i les garanties de les persones, va advertir en el seu moment Tomás i Tío.

Transcorregudes diverses setmanes, el magistrat ha assenyalat que les "deficiències" detectades s'han reduït "molt". "Ara la situació és diferent. Els hospitals no estan tan saturats, hi ha més proves i analítiques per a determinar la causa de la mort. I si és per Covid-19, així s'indica", ha dit.

D'aquesta forma, al Registre Civil de València arriben menys casos amb sospites de coronavirus ja que els informes estan "més complets" i existeix un diagnòstic adequat, ha posat de manifest. "El problema està pràcticament resolt", ha subratllat.

Si no existeix un diagnòstic exacte de la mort, la família del mort no pot fer correctament el trànsit del dol i, a més, en el cas que vullga efectuar algun tipus de reclamació o exigir alguna responsabilitat, no pot fer-ho.

Sobre aquest últim aspecte, Tomás y Tío posava l'exemple de les persones que tenen contractada una assegurança de vida amb determinades condicions i exclusions relatives a pandèmies o supòsits de força major. Perquè si no està determinada la causa de la mort, "hi ha dret a reclamar?", es preguntava. Açò podia generar un nombre "important" de reclamacions.

A més, el magistrat alertava que si no estava clar el que produïa la mort, les xifres amb les estadístiques oficials no eren reals. I tampoc es podia obtindre un mapa epidemiològic sobre la malaltia i la seua evolució.