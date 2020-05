Puig respondrà en Corts sobre la crisi, la "discriminació" del Govern central i els impostos a grans fortunes

Per part de l'oposició, tant el PP com Cs i Vox llançaran preguntes sobre la crisi sanitària, econòmica i social del coronavirus en el ple del pròxim dijous, 28 de maig.

La síndica 'popular', Isabel Bonig, interrogarà a Puig per "com afronta el Consell la crisi sense precedents a la qual la Comunitat Valenciana se'n va a veure abocada".

Toni Cantó (Cs) vol saber, "davant l'actitud dels socis amb els quals comparteix govern (Compromís i Podem) i la política que estàduent a terme el president del Govern, Pedro Sánchez", en què pot ajudar-li el seu partit perquè "la Comunitat Valenciana reba el tracte que mereix davant la greu crisi sanitària, social i econòmica".

I de Vox, Ana Vega, interpel·larà al president valencià per qual és la valoració del Consell sobre la gestió de la crisi provocada per la Covid-19.

Entre els grups del Botànic, Fran Ferri (Compromís), qüestionarà per "la decisió del Govern de no corregir la discriminació cap a comunitats infrafinançades com la Comunitat Valenciana". Decisió que emmarca "en un context d'emergència que requerirà d'un enfortiment de la sanitat pública i de polítiques ambicioses".

Naiara Davó, síndica d'Unides Podem, preguntarà a Puig si "està d'acord a abordar un impost a les grans fortunes per a ajudar la reconstrucció valenciana", com vé defenent el seu partit a nivell nacional.