En vigor el nuevo contrato de mantenimiento de la red de carreteras de la Diputación, con 7,1 millones

En un comunicado, detalla que, a partir de este momento los adjudicatarios de los cuatro lotes de la conservación de la red viaria pasan a prestar servicio mediante un contrato plurianual de 24 meses que finalizará en abril de 2022.

De esta manera, la Diputación, a través de su Área de Cohesión Territorial, mantiene una estrategia combinada de inversión, que se basa en los contratos anuales de conservación para el mantenimiento ordinario, así como las estrategias de inversión de los Planes Supera por la que cada dos años se lanzan programas para realizar inversiones que no podrían hacerse con los contratos de mantenimiento anuales.

La diputada provincial de Cohesión Territorial, Asunción Llamas, ha recordado la importancia que se desprende del Documento de Acción de la Comisión Despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de abril de 2017, en el que se propone que en materia de infraestructuras, comunicaciones y transportes "se adopten compromisos de inversión mínimos, anuales y plurianuales, tanto en mantenimiento, como en reparación de las infraestructuras viarias y la potenciación de los estudios de conectividad y acceso a servicios públicos para que las inversiones en las mismas favorezcan las necesidades de la población rural".

"Y ello, por otra parte, cuenta con el respaldo de los expertos, que suelen advertir de los costes que tiene la no adopción de medidas reinversoras, ya que un euro de conservación no invertida en conservación ordinaria se transformará en cinco euros de conservación extraordinaria y éstos, de no aplicarse, en 25 euros de reconstrucción futura", advierte.

Por esta razón, Llamas ha indicado que desde la Diputación se realiza este esfuerzo económico para mantener las carreteras "lo mejor posible ofreciendo seguridad en nuestras vías".

Asimismo, la responsable provincial ha señalado que "no hay que olvidar que la red de carreteras provincial es un elemento de vertebración social y territorial que garantiza que la ciudadanía pueda acceder a los servicios básicos como sanidad, enseñanza, servicios públicos administrativos y judiciales e incluso al uso de otros servicios de transporte como el ferrocarril, autovías y autopistas o transporte aéreo a los que se llega".

"En definitiva, a través de los necesarios desplazamientos intermedios, y teniendo en cuenta que hay una relación directa entre la red secundaria, la movilidad y la posibilidad de que las poblaciones de los municipios permanezcan en el territorio rural de su vecindad", añade.