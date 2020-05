Investigat un jove per traficar amb drogues en una vivenda d'Oropesa

La investigació va començar en el mes d'abril com a resultat de lesactuacions dutes a terme per a combatre el tràfic de substànciesestupefaents en la província, quan els agents van tindreconeixement del possible tràfic de droga en el casc urbà enla població d'Orpesa.

Com a conseqüència de l'anterior, després d'un mes de vigilància, es va poder situar un edifici on algun dels seus habitants podrien dedicar-se al tràfic de drogues a causa del freqüent tràfic de persones que obstaculitzen i eixien del mateix, així com que en certes ocasions des d'una terrassa "llançaven" embolcalls plàstics a persones que esperaven en el carrer.

Després de situar la vivenda concreta, es va efectuar una entrada i registre degudament autoritzada en l'immoble, on es van intervenir dos embolcalls plàstics que contenien una substància de color blanc -cocaïna- amb un pes de 8 i 17 grams respectivament, així com diversos embolcalls plàstics retallats i disposats per a envasar la substancia estupefaent i 110 euros en bitllets fraccionats.

D'aquesta forma, s'ha desmantellat un punt de venda de droga en la localitat. Les diligències instruïdes van ser remeses al Jutjat d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Castelló.