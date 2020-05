Naix un hipopòtam en Bioparc dels últims animals del zoo de Vivers de València

Juntament amb l'anciana lleona 'Fa', són els únics animals que queden dels quals es van traslladar des de l'antic zoològic de Vivers, així que tant per als seus cuidadors com per a molts valencians tenen un significat especial.

Aquesta espècie està catalogada com a vulnerable en la llista roja de la IUCN (Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa). La seua població s'ha reduït dramàticament en els últims 15 anys, per la qual cosa el parc crida l'atenció sobre la necessitat de protegir el seu hàbitat.

La 'mamà' va tindre més cries i ha desenvolupat el procés amb total normalitat. Encara que l'equip coneixia l'avançada gestació, no sabia amb certesa la data a causa que l'enorme grandària de 'Rigas' dissimula l'embaràs.

El recinte d'hipopòtams compta amb una zona aquàtica interior i estava preparat per a facilitar el part, atés que en aquesta espècie sempre és sota l'aigua. Els hipopòtams poden resistir submergits sis minuts i tanquen el nas i oïdes de forma instintiva des del seu naixement, la qual cosa els permet alletar-se sota l'aigua. Solen romandre fins als 18 mesos al costat de sa mare.

Per a la plantilla va ser una sorpresa trobar el 'nadó' a primera hora, doncs el part va tindre lloc durant la nit com sol ocórrer en la naturalesa. Les dos estaran un temps en els seus recintes interiors per a afavorir la criança, que el nadó coixa força i destresa i l'equip realitze reconeixements visuals.

Malgrat l'estat d'alarma, Bioparc segueix garantint el benestar dels animals i manté en condicions el parc, pendent de la seua reobertura perquè el públic gaudi de la bellesa dels hàbitats salvatges i conega les noves cries.