Un home i una dona, ferits en un accident entre una moto, un cotxe i una furgoneta a Elx

El succés es va registrar sobre les 20.10 hores, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) aquest divendres.

El CICU va mobilitzar una unitat de Suport Vital Bàsic. Com a consencuencia de l'accident, van resultar ferits els dos ocupants de la moto: una dona de 47 anys assistida per l'equip sanitari per policontusions, i un home de 51 anys, per contusió en una cama i cervicalgia.

Posteriorment, tots dos ferits van ser traslladats a l'Hospital General d'Elx, en l'ambulància SVB.