El Hospital La Fe de València, seleccionado por la UE para un estudio sobre gestión de medicamentos biopeligrosos

Así, el centro valenciano formará parte del proyecto 'Study supporting the assessment of different options concerning the protection of workers from exposure to hazardous medicinal products, including cytotoxic medicinal products', iniciado por la Comisión Europea.

El objetivo del estudio pretende elaborar una iniciativa para la Unión Europea en la que se evalúen posibles enmiendas a la Directiva de Carcinógenos y mutágenos existente. También busca enmendar otra legislación relevante para la protección ocupacional y desarrollar o actualizar instrumentos no legislativos, explica La Fe en un comunicado.

La selección del Hospital La Fe para este estudio se debe a que el centro dispone, según explica José Luis Poveda, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria y Director Área Clínica del Medicamento "de una política de gestión de medicamentos peligrosos integral, cuyos resultados empíricos han supuesto la reducción de los niveles de contaminación en las áreas de elaboración del Servicio de Farmacia. Este hecho ha situado a La Fe como referente a buenas prácticas en la protección de personal expuesto a este tipo de medicamentos".

Las buenas prácticas por las que el Hospital La Fe ha sido seleccionado para la participación en el estudio son la mejora en la manipulación y seguridad de medicamentos biopeligrosos con una mayor protección colectiva e individual en el Servicio de Farmacia así como en las unidades de hospitalización.

También se han llevado a cabo diferentes acciones formativas y de normalización de procedimientos para todos los trabajadores y trabajadoras. Todas estas buenas prácticas se han puesto en marcha de forma conjunta con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Departament La Fe.

NORMAS DE USO

En este sentido, el doctor Poveda añade que "la gestión de medicamentos peligrosos es un proceso global que afecta a todo el personal potencialmente expuesto a los mismos". "Toda la organización debe contemplar unas normas de uso de estos medicamentos para reducir la exposición laboral a los mismos. El servicio de prevención de riesgos laborales, enfermería, auxiliares de enfermería, celadores, personal logístico, de limpieza y facultativo deben ser conocedores de las buenas prácticas de manipulación", apunta.

Así, la participación en este estudio es, según concluye Poveda, "de una gran relevancia en ámbito europeo" ya que permitirá que "las prácticas que se realizan en el Hospital La Fe puedan extrapolarse a otros centros".

Este nuevo modelo de la gestión del personal de riesgo, junto a la información disponible en la intranet del hospital, en colaboración con la Unidad de Comunicación La Fe, y en los programas de prescripción electrónica, han facilitado una mejora en la gestión de este tipo de medicamentos.