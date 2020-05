Natalia Sánchez y Marc Clotet han sido padres por segunda vez

El pasado mes de enero la pequeña Lia cumplía su primer año de edad como hija única pero por cómo veía crecer la barriga de su madre sabía que eso duraría poco. En concreto, hasta este martes, cuando su madre, Natalia Sánchez, ha dado a luz a su segundo hijo con su pareja, Marc Clotet.

La familia de actores no ha esperado demasiado para dar la bienvenida al mundo a Neo, que es el cinematográfico nombre (recuerda al personaje de Keanu Reeves en la saga Matrix) que le han puesto, en Instagram, en una publicación que acumula más de 105.000 likes en menos de 15 horas.

Los orgullosos padres han posado con su pequeño desde la cama, en una de las primeras lactancias del bebé. Tan felices y contentos y arrobados de amor que se les nota en los rostros que la tan ansiada espera ha merecido del todo la pena.

"4,08 kg de ternura que se han hecho esperar. No sé ni por dónde empezar. Ahora mismo soy un cocktail de hormonas inundado en lágrimas y no puedo ni ver el teclado del móvil", comenzaba escribiendo la intérprete, que el pasado marzo cumplió 30 años.

"Neo ha llegado al mundo el 19/05, un poco más tarde de lo esperado, pero de la forma en que me lo había imaginado. Ha sido un parto 100% respetado, natural, sin epidural y poniendo toda la escucha y atención a lo que mi instinto y mi cuerpo me pedían", reconoce Sánchez sobre las condiciones que ella requería.

"Luz tenue, canciones que me llenan el alma, mi amor Marc y todas las mujeres de mi vida, las que han parido y las que no, como ángeles de la guarda susurrándome 'tú puedes' y agarrándome la mano: ha sido la experiencia más increíble que he vivido jamás y todavía sigo en una nube", afirma

"Menudo viaje: qué distinto es todo la segunda vez, qué distinto el lugar, aun siendo el mismo; y qué distinta tú, aun siendo la misma...", se cuestionaba quien encarnase a Tete en Los Serrano, quien acto seguido comparaba este dar a luz con el de su primogénita.

"Con Lia estuvimos 7 días en el hospital, era un parto de riesgo y nuestra única misión era sacar adelante a esos poco más de 2 kg que llegaron bastante antes de tiempo. Esta vez ha sido todo tan rápido, tan intenso...", puntualiza.

"A las 24h nos han dado el alta, con un bebé de 4kg, en perfecto estado de salud, tras un parto mágico, sin miedo, en un momento muy 'diferente' a nivel mundial y no he llegado ni a saber el número de habitación. La vida nunca deja de sorprendernos", comenta sobre las repercusiones de la pandemia mundial en los hospitales a día de hoy.

"Ahora toca descansar, adaptarnos a nuestra nueva familia y disfrutar de cada segundo de este momento único. ¡Qué ganas! Gracias a todos por acompañarnos una vez más con tantísimo cariño. De verdad, es increíble", comentaba antes de agradecer al hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y a su "grandísimo personal".

"Y, como siempre y por supuesto, a ti, el mejor compañero de viaje de este planeta. Gracias una vez más por todo y por tanto. Te quiero, Marc, ya somos 4", termina la publicación, que han comentado multitud de compañeros de profesión como Fran Perea, Lidia San José, Pablo Rivero, Paula Echevarría, Iván Sánchez, Brays Efe, Sara Sálamo, Cristina Castaño, Nadia de Santiago, Marta Hazas, Patricia Montero, Abril Zamora, Adriana Torrebejano, Lydia Bosch, Dafne Fernández o Aura Garrido.

Un padre feliz y enamorado

Por su parte, Marc Clotet, el padre, también dedicaba a su hijo unas palabras de bienvenida así como agradecía al centro hospitalario su labor. "¡Bienvenido, Neo! ¡Qué ganas teníamos de conocerte!", comienza diciendo, aunque, eso sí, el mensaje se lo dedicaba a su compañera: "Natalia, no puedo estar más orgulloso de formar esta familia contigo".

"Gracias por haberme preparado para este momento único y así poder afrontar el parto de manera 100% natural, tal y como tú querías, por no quedarte con lo que la sociedad nos impone como 'normal' y querer buscar la máxima conexión con tu cuerpo, con nuestro hijo y creer en la naturaleza, en tu fuerza como mujer y en tu instinto más que nunca", escribe.

"No tengo palabras que puedan describir lo que he sentido durante esas horas. Dar a luz es un acto mágico, animal y has sabido tener la valentía de mirar al miedo y al dolor a la cara y saber que podías atravesarlos. Me has preparado pidiéndome que confiara en ti y que, si flaqueabas, te recordara que 'tú puedes'", hacía a su vez referencia al mensaje de su pareja.

"No ha hecho falta, tú sola has podido y has hecho fácil algo que todavía no me acabo de creer. Has traído al mundo a Neo, con sus 4,08 kg, como una leona. Gracias, gracias por todo, por lo maravilloso de este viaje que ya hemos recorrido juntos y por todo lo que nos queda por vivir. Te quiero", finaliza.