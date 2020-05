David Bisbal sorprende a sus seguidores con su faceta más deportiva

Hace unos días, David Bisbal y Rosanna Zanetti anunciaban a través de sus redes sociales que están esperando su segundo hijo en común. Una feliz noticia para la pareja, quien a través de una estampa familiar con su hijo Matteo como de la primogénita del cantante, Ella, fruto de su relación con Elena Tablada, aparecían dando la noticia.

"Soy un enamorado de mi familia y estamos muy felices de que siga creciendo. Hace 4 meses recibimos la mejor noticia: ¡bebé en camino! Pronto seremos 5", escribió el artista. Aunque muchos fans criticaron que habían tardado en dar la noticia, la pareja explicó que querían esperar a que pasase el primer trimestre, por ser la etapa con más riesgos.

Ahora, el almeriense se ha puesto manos a la obra con su faceta deportiva. Con ropa deportiva, botella de agua y guantes, David Bisbal está sin duda preparado para afrontar esta nueva etapa. "No se sabe cuando todo volverá a la normalidad, mientras tanto preparación!!!! Por que no pensamos en hacer un entrenamiento online juntos algún día de estos??", escribió.

Aunque todavía continuemos en confinamiento, el cantante no quiere descuidarse y optó por proponer a sus fans un entrenamiento online, una idea que les gustó: "Me encanta la idea!", "¿tú de entrenador? Venga me apunto" o "Siiii por favor estaría muy bien!!! Y así nos podrías enseñar algunos ejercicios", fueron algunos de los comentarios.