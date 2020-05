El catálogo infantil de Kindle Unlimited, la excusa perfecta para que niños (y mayores) se enganchen a la lectura

Leer es una afición a la que hay que aficionarse desde que somos pequeños. Primero, escuchando los cuentos de los adultos; después, iniciando nuestras primeras lecturas en solitario con las lecturas que nos dejaron bajo el árbol los Reyes Magos; para, por último, ser capaces de seleccionar el género que más nos apasiona y entregarnos a horas y horas de viaje a mundos imaginarios. Pero, para que esta cadena siga el orden deseado, hay que enseñar a los más pequeños de casa a disfrutar de esta pasión que requiere de atención, comprensión y, por supuesto, tranquilidad... Eso sí, superada esta barrera, somos los adultos quienes nos vamos a tener que poner manos a la obra: hay que ampliar sus librerías para dar espacio al sinfín de títulos nuevos que van a empezar a entrar en casa.

Claro que, siempre podemos optar por rendirnos a la tecnología y enseñarles a usar los conocidos ebooks desde los que pueden acceder a libros y novelas nuevas cada vez que acaben una historia. Eso sí, debemos acudir a una plataforma que tenga títulos interesantes y atractivos para los más pequeños y, en Amazon, podemos encontrar el servicio de lectura Kindle Unlimited. Esta propuesta nos ayudará a aumentar la biblioteca infantil de los más pequeños, aunque sea de manera virtual. ¿Quieres descubrirlo?

¿Qué me ofrece Kindle Unlimited?

Con este servicio de Amazon puedes acceder a más de un millón de títulos desde cualquier dispositivo y, entre ellos, a todos los del catálogo infantil, que incluye libros de aprendizaje, de actividades y algunos de las obras más populares de autores infantiles como Gloria Fuertes. Para disfrutar de Kindle Unlimited, no tienes por qué tener cuenta Amazon Prime. Se trata de servicios diferentes y puedes tener una suscripción al primero por 9,99 euros al mes. Además, el gigante del comercio online te ofrece 30 días de prueba gratis en Kindle Unlimited para que toda la familia podáis engancharos a su suculento catálogo.

En Kindle Unlimited hay numerosos títulos para los más pequeños. Freepik

Y si ya eres de Amazon Prime...

Puede que ya pertenezcas a la comunidad de Amazon Prime y que aún no sepas que, aunque no estés dado de alta en el catálogo de Kindle Unlimited, también tienes acceso a uno de más de 1.000 títulos por los que no tienes que pagar ni un céntimo más en caso de querer disfrutarlos. Con géneros aptos para los gustos de las diferentes edades, este servicio forma parte de todos los que integran este paquete, como Amazon Prime Vídeo o Amazon Prime Music, y ofrece una selección de cientos de ebooks que se actualizan periódicamente para que los más pequeños de casa nunca se queden sin nuevas opciones a las que engancharse.

Además, en caso de que no conozcas los servicios de Amazon Prime, pero tengas ganas de descubrir si se puede amoldar a las necesidades de toda la familia, debes saber que este servicio dispone de un periodo de prueba gratis para que puedas comprobar, buceando entre todas sus prestaciones, si es lo que esperabas y si te das de alta para seguir disfrutándolo.

