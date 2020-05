La reacción de Elena al conocer la ruptura entre Adara y Gianmarco en 'Supervivientes 2020'

Hace unas semanas, durante una de las conexiones España-Honduras y en medio de una discusión entre Ivana Icardi y Hugo Sierra, una curiosa Elena Rodríguez le preguntó al presentador de Supervivientes 2020 por la relación entre su hija, Adara Molinero, y Gianmarco Onestini.

Por aquel entonces, Jorge Javier Vázquez no le pudo responder al tratarse de "información del exterior". Sin embargo, en cuanto este supo que Rodríguez era la expulsada de este jueves, le dijo al director del programa: "Por interés periodístico, por favor, ¿Puedo decirle a Elena que Adara ya no está con Gianmarco?"

Y parece ser que obtuvo el permiso, porque al encontrarse con ella a solas, y tras una emotiva despedida en la que Rodríguez habló de los miedos que dejaba en la isla y de cómo volvía "una nueva" Elena... el presentador comenzó a hablar del idilio amoroso después de que la madre de Adara confesara que es "un poco cotilla", y le interesa muchísimo "todo lo que hacen" sus hijos.

Elena reacciona a la ruptura entre Gianmarco y Adara

"¿Tú crees que siguen juntos o no?", le preguntó Jorge Javier a Elena. Esta, tras dudar unos instantes, dijo que sí. Después, el presentador habló de la mala relación que ambos tuvieron mientras Adara estaba en Gran Hermano Vip 7: "A ti te costó mucho aceptar a Gianmarco... no le querías dar tu teléfono y te quejaste de que alguna vez intentó ligar contigo".

A lo que Elena respondió: "No, me quejé por las miradas que le echa a todas las mujeres, siempre mira a la boca". El presentador dio una explicación que no convenció mucho a Rodríguez cuando dijo que eso lo hacen los extranjeros "para entender mejor lo que decimos".

Finalmente, este le contó a Elena que la pareja había roto hace dos meses, pero que sonaba tan lejano que parecía que Onestini había sido "participante en la edición de Supervivientes de Rosa Benito". Entre risas, Elena comentó que quizá lo que había fallado es que entre su hija y Onestini "solo había atracción sexual".

La reacción de Elena al enterarse de que Gianmarco y Adara NO siguen juntos 😂 ¿Qué os parece? https://t.co/0FBgMJbayp#SVGala14pic.twitter.com/ixgOObIVoc — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2020

Terminada la conexión con Honduras, Jorge Javier le dijo a Adara que nadie podría quitar a los espectadores "la gran historia de amor que vivieron entre ellos dos". Molinero, aseguraba quedarse con lo bueno de esa relación, aunque lo último que hizo "fue muy grave", en referencia a cuando, en medio de la cuarentena, Onestini se marchó.

Por su parte, algunos colaboradores dieron su opinión al respecto. Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano, compartió una reflexión sobre que cree que Adara tiene una conversación pendiente con Hugo Sierra, con el que podría "resurgir algo". Antonio Pavón coincidió con ella, y dijo que el uruguayo "siempre mostraba buenas intenciones hacia ella".