Maribel Verdú cuenta en 'El hormiguero' como superó el coronavirus: "Fue llevadero, pero esto es muy jodido"

Para cerrar la semana, El hormiguero recibió este jueves a una de las actrices más conocidas de nuestro país, Maribel Verdú, que contó que había estado contagiada de Covid-19 y cómo lo superó.

"Pasaste el coronavirus muy al principio, todavía no estábamos ni confinados", comentó Pablo Motos. Verdú le comentó que "estaba en un festival en Bélgica y me encontraba fatal. Según llegué a España tenía que hacer pruebas de cámara porque estaba a dos semanas de empezar una serie de televisión y comencé a tener fiebre".

La actriz recordó que "que estuve diez días que, menos a los pulmones, me afectó en todas partes". El presentador quiso saber si había sido muy grave y Verdú admitió que "fue llevadero...".

"Sobre todo era muy curioso por perder el olfato y el gusto, era raro. Hablaba todos los días con mis padres, con amigas y me decían que estaba muy congestionada, que era lógico", afirmó.

Y añadió que "sería lógico unas horas o un día, pero fueron ocho días que me tomaba un Cola Cao y era como si me tomara cualquier cosa, daba igual".

Tras esos síntomas, Verdú se fue recuperando "y más adelante se supo que lo que había sufrido era un signo inequívoco de haber pillado coronavirus". Motos señaló que "ahora, a cambio, eres inmune", y la actriz exclamó: "¡Esperemos!".

"Teóricamente no puedo contagiar ni que me lo contagien, pero da igual, hay que ser cautos y precavidos y hacer como si no lo hubiera pasado. No hay que olvidarse que eso está ahí y es muy jodido", concluyó Verdú.