Arturo Valls se lleva un zasca de una de las concursantes de ‘¡Ahora caigo!’ por uno de sus chistes

Los chistes de Arturo Valls en ¡Ahora caigo! son un clásico, ya sean buenos o malos, siempre arrancan las carcajadas de los concursantes (y antes del público presente en las gradas).

Pero este jueves se llevó un zasca impresionante por parte de Xenia, una de las concursantes de los especiales del programa de Antena 3, a la que no le hizo mucha gracia el chiste del presentador.

Valls le pidió a Roger, el participante del centro, que eligiera rival: "El primer número que me viene a la cabeza es el 7", afirmó. La concursante situada en esa trampilla, Xenia, de origen oriental, exclamó: "¡Lo sabía! Te has los has aprendido de memoria. Estoy sentenciada".

"Oye Xenia, ya tenemos confianza para que me dejes hacer este chiste: Roger, te ha tocado la china, podríamos decir", comentó el presentador. La concursante puso cara de circunstancias y no dudó en responder a Valls.

Xenia, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"No es por nada, pero... ¿El chiste te lo han dicho por el pinganillo o lo traes preparado de casa?", respondió Xenia, dejando con la boca abierta al presentador tras el zasca que se había llevado.

Valls la siguió el juego: "Así me gusta, esta es la Xenia que yo quiero ¡claro que sí! Pero no me piques...". Ella concluyó afirmando que "si quieres, mañana te preparas uno y me lo dices. Pero que sea tuyo, casero".