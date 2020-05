Iglesias y Otegi instan al PSOE a cumplir lo firmado derogando "íntegra" la reforma laboral

"Pacta sunt servanda" es una locución latina que viene a significar que lo que está acordado y suscrito obliga al firmante a respetarlo. Y con esa expresión defendió este jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que la reforma laboral de 2012 debe derogarse en su integridad, tras la polémica rectificación del PSOE, que el miércoles por la tarde suscribió un acuerdo con Unidas Podemos y EHBildu en esos términos para, horas después, desdecirse y plantear que solo se acabará con los "aspectos más lesivos" de la norma.

Iglesias afirmó el jueves, pocas horas después de desatarse la polémica, que "cada partido puede hacer las matizaciones que quiera", pero "lo pactado es lo acordado" y es lo que tiene que cumplirse. Y el tenor textual del texto es claro al hablar de que la reforma laboral se derogará de manera "íntegra".

El líder morado aseguró que "ese es el acuerdo" que figura también en el pacto de coalición con el PSOE, si bien ese documento se limita a señalar que la reforma laboral se derogará –sin incluir el término "íntegramente"– y, además, incluye letra pequeña, porque concreta varios puntos de la norma que modificar "con carácter urgente". Los mismos a los que aludió el miércoles el PSOE en su rectificación.

Fuentes de UnidasPodemos lamentan que en el texto pactado con el PSOE y EH Bildu se hable de derogación "íntegra", puesto que, consideran, no había ninguna necesidad de incluir ese término y adelantar una batalla que iba a tener que darse en el futuro no solo dentro del Gobierno, sino también negociando con patronal y sindicatos, a los que no les ha hecho ninguna gracia la posibilidad de quedar soslayados.

En esencia, sostienen estas fuentes, el acuerdo es el mismo que el firmado en la coalición con el PSOE en cuanto a contenidos, y de hecho la propia ministra de Trabajo,YolandaDíaz, ya dijo en febrero que técnicamente no podía acabarse de un plumazo con toda la reforma laboral.

No obstante, EH Bildu, que se ha apuntado un tanto con su acuerdo con el Gobierno a las puertas de las elecciones autonómicas en el País Vasco, defiende que se cumpla la literalidad de lo pactado. Así lo planteó ayer su líder,Arnaldo Otegi, en la misma línea que Iglesias. "Los acuerdos se cumplen", señaló el coordinador general abertzale, que insistió en que "nadie tiene derecho a frustrar las ilusiones del pacto que se firmó, y quien lo haga, tendrá que dar explicaciones al conjunto de los trabajadores".

"Ese es el acuerdo, y las notas aclaratorias no lo suspenden", sostuvo Otegi, que advirtió que "desde pequeños aprendemos que la palabra hay que cumplirla" y afirmó que EH Bildu no entiende "la política como un mercadillo persa". "Este país fue a una huelga general para acabar con la reforma laboral", recordó.