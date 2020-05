La C. Valenciana planea abrir las playas, modificar los horarios de salida y viajes a segundas residencias para la fase 2

La Generalitat Valenciana espera que el Ministerio de Sanidadacepte sus peticiones para reabrir las playas en la fase 2 de desescalada, reordenar las franjas horarias para adaptarlas al clima y permitir viajar a segundas residencias en otra provincia.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha insistido este jueves en que la prudencia invita a esperar otra semana para pedir pasar de la 1 a la 2 en toda la Comunitat. Lo ha justificado de nuevo por la tendencia ascendente de la tasa de contagios, del 0,66 al 0,88% actual.

"Vayamos despacio, sé que estamos cansados tras mucho tiempo confinados, pero seamos pacientes, es mejor que luego no tengamos que lamentar volver atrás", ha defendido en la rueda de prensa de evolución del coronavirus.

Sobre las playas, la Generalitat pretende trasladar su protocolo al Ministerio de Sanidad y que permita "medidas de alivio ante las olas de calor", como su reapertura para tomar el sol en la fase 2 en lugar de la 3.

También quiere tener la autoridad para ordenar las franjas para pasear y hacer deporte, siempre pensando en no generar aglomeraciones y teniendo en cuenta el clima y la movilidad de la Comunitat. Espera la contestación del Ministerio para anunciar su propuesta de horarios.

En la misma línea, planteará al Gobierno que deje ir a segundas residencias a otra provincia en la segunda fase. De momento, el Consell "no tiene respuesta" de la petición que realizó para permitir la salida del término municipal para hacer deporte, aunque espera. "Esperemos que cuando pasemos de fase nos pueda contestar".

En general, la titular de Sanitat ha pedido prudencia y esperar la evolución de los datos al final de esta semana y el principio de la próximas, con el objetivo de que el índice de contagios vuelva a bajar y se aleje del 1%.

Preguntada de nuevo por el cambio de unidad de referencia, de departamentos a provincias, ha reiterado que los departamentos permitían seguir la evolución en las primeras semanas y ahora la provincia beneficia la movilidad. "No se trata de beneficiar a nadie", ha subrayado.

Barceló ha pedido comprensión a los afectados por no poder viajar a otra para ver a familiares y amigos y no bajar la guardia: "El virus no sabe de departamentos, provincias o comarcas".